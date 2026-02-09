年前祭祖遇橫禍！陸男觸非法捕獵電網「膚呈紫色」慘死路邊

大陸重慶市巫山縣抱龍鎮桃花村日前發生一起觸目驚心的意外事件。56歲村民王某在祭祖返家途中，因誤觸非法捕獵電網不幸身亡。警方於次日逮捕犯罪嫌疑人黃某，並對案發地進行全面排查，清除其他非法捕獵裝置。

王某年前祭祖誤觸非法捕獵電網慘死。（圖／翻攝微信公眾號「浪潮新聞」）

據《上觀》報導，死者親屬李女士表示，王某2月6日下午前往山上祭祖，傍晚傳訊息讓家人接他下山後便失去聯繫。家人隨即展開搜尋，最終在山路旁發現王某倒地，身旁有一條捕獵電網，膝蓋處的衣物已被電流燒破，皮膚呈現紫色。現場還發現一個裝有高壓電瓶的藍色設備，電壓據稱高達上萬伏。

李女士指出，肇事電網被隱蔽地橫設在約1米寬的山路上，且未設置任何警示標誌。她透露，犯罪嫌疑人黃某曾有犯罪前科，並推測該裝置可能涉及多人參與安裝。李女士還提到，事發後黃某親屬曾承諾支付5萬元人民幣安葬費，但至今仍未兌現。多名死者親屬呼籲嚴懲犯罪行為，以防止此類悲劇重演。

王某家屬已將遺體領回辦喪事。（圖／翻攝百姓關注）

對此，桃花村一名村幹部證實，村內確實有一名村民因觸碰非法電網而喪生。他表示，該電網的設置可能是為捕獵野豬，村裡此前並不知情，直至警方於2月7日逮捕黃某後才得知相關情況。

2月8日，重慶市巫山縣公安局通報，犯罪嫌疑人黃某（40歲）於2月1日在抱龍鎮的山林中擅自架設非法捕獵裝置，未設置警示標誌，導致王某於2月6日祭祖返程途中誤觸電網身亡。目前，黃某已被警方刑事拘留，案件正在進一步調查中。同時，警方已聯合相關部門對案發地周邊進行全面排查，清除其他非法捕獵裝置，以消除安全隱患。

