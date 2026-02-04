即時中心／林耿郁報導

九合一大選腳步逐漸逼近；即將代表民進黨出戰新北的擬參選人蘇巧慧，今（4）天推出新的「六大福利政見」，包括國中小營養午餐免費、兒童免費看病、以及早產、長輩假牙補助，以及提高敬老卡點數等，希望減輕民眾負擔，「老幼都顧好、家庭少煩惱」！

牛肉上菜！民進黨新北市長擬參選人蘇巧慧，今天在臉書推出新的「六大福利政見」，希望爭取更多選民支持，包括：

第一、公立國中小學童營養午餐全面免費。

第二、0到6歲兒童，免門診和住院部分負擔。

第三、6歲以下兒童，全面免費接種腸病毒和輪狀病毒疫苗。

第四、針對早產兒家庭，補助家庭照顧津貼3萬元。

第五、65歲以上長輩裝假牙，最高補助5萬元。

第六、敬老卡點數提升到1000點，且效期更改年度計算，不會每月歸零。

廣告 廣告

蘇巧慧強調，從營養午餐免費，到減輕孩童家庭醫療支出，要讓所有嬰幼兒家庭，有更完善的照顧；補助長輩裝假牙，是要讓長輩不用再為了經濟考量，犧牲健康；至於提高敬老卡點數和使用效期彈性，是為了鼓勵長輩多出門走走，在新北旅遊消費。「減輕負擔，就能減少煩惱」。

蘇巧慧總結，六項政策要幫助市民朋友「老幼都顧好，家庭少煩惱」：接下來，還會陸續推出支持產業、鼓勵創業、促進就業等全面性的政見。讓更多人看見「溫暖、創新、會做事」的施政理念。





原文出處：快新聞／年前端牛肉！「老幼都顧好、家庭少煩惱」 蘇巧慧今推6大福利政見

更多民視新聞報導

藍營真的緊張了！黨部主委竟鬆口「蘇巧慧算最強候選人」 理由曝光

若蘇巧慧當選就剃光頭？3Q表態偷酸黃國昌

民調苦追蘇巧慧 黃國昌自曝第二專長：三角形兩邊和必大於第三邊

