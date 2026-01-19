年前粉刷油漆高處墜落右手骨折變形 醫師「軟硬兼施」治療助他重返職場

男子年前粉刷油漆高處墜落右手骨折變形，台中醫院高壓氧中心主任暨骨科醫師黃敏旭「軟硬兼施」治療，助他重返職場。（圖：台中醫院提供）

年前打掃住家，除舊佈新要當心！36歲尤先生是名油漆師傅，前年底站在梯子上粉刷油漆時，不慎墜落，右手關節粉碎性骨折變形，幸好經過台中醫院外傷整合團隊骨折復位手術，合併負壓與高壓氧「雙壓」輔助治療，順利讓他重回職場。

台中醫院高壓氧中心主任暨骨科醫師黃敏旭指出，尤先生工作時，不慎從梯子上跌落，造成右手肘腫痛變形，經檢查是橈骨頭部的粉碎性骨折合併肘關節脫臼，緊急進行關節復位及人工骨植入手術，後續以負壓傷口照護，減緩軟組織腫脹，合併高壓氧，加速修復組織的「雙壓」輔助治療，讓患者傷口順利復原，目前已重回職場。

廣告 廣告

另一名27歲賈先生，騎車下班途中車禍，造成右腳踝骨折腫痛變形，急診室X光及電腦斷層檢查確認是遠端脛骨和腓骨的粉碎性骨折，合併踝關節脫位，經緊急以骨板進行骨折復位手術，術後安排雙壓輔助治療與復健治療後，目前已行走自如！

賈先生騎車車禍，右腳踝粉碎性骨折，手術後安排雙壓輔助治療與復健，目前已行走自如！（圖：台中醫院提供）

黃敏旭指出，半年內碰到兩名粉碎性骨折患者，到院時都因為嚴重局部外傷，導致肢體變形，治療同樣複雜繁複且費工，兩人也同樣有堅韌的毅力，希望盡快回到職場，術後配合醫師，雙壓與復健治療，讓原本可能要超過三個月以上修復期的粉碎性骨折手術，都順利在三個月內，骨頭與周邊軟組織，修復完成，重返職場。（寇世菁報導）