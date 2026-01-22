年前紅包來了！「這縣市」3地區將普發1萬 領取時間、方式出爐了

即時中心／高睿鴻報導

台灣朝野政黨去（2025）年一度為「普發現金」政策吵得不可開交，但隨著多方持續協商，最終仍達成「全民普發1萬」共識。而為了替中央強化刺激經濟的效果，後續有多縣市的地方政府，也各自宣布加碼、跟進。據悉，最近這波「地方普發潮」，發最多的就屬澎湖縣的3個鄉：白沙鄉、望安鄉、七美鄉，每人都會普發1萬現金，預計最快將於本週末（24、25日）開始發放。

白沙鄉方面，年前15個社區將同步發放，領取資格包括去年12月26日前，設籍澎湖縣白沙鄉之鄉民。首波發放時間則是本（1）月24日、25日，也就是後天及大後天。發放時段為早上9點至下午6點，在全鄉總計15個社區活動中心發錢。如果這兩天沒領，1月26日後，可於上班時間，至戶籍所在地的村辦公處辦理；但必須注意，倘若4月30日前仍未領取，將視同放棄。

另，若由本人領取，應攜帶國民身分證正本、個人印章。現場核對身分並按壓指紋點收。至於委託代領，則應備妥代領人身分證正本、印章；還有委託人之身分證正本、影本、印章。以及委託人之戶口名簿正本（或今年申請之戶籍謄本，不可省略記事）；每次代領人數以6人為限。最後，若無人可以代領，也可由村長以個人名義具保代領。

至於望安鄉同樣跟進加碼，領取資格同樣為去年12月26日前設籍，並預計在今年1月28日審議通過、並於農曆春節前發放完畢。發錢地點與白沙鄉類似，在各村定點發放。

至於七美鄉，領取資格一樣是去年12月26日前設籍、並比照前兩個鄉發放每人1萬。不過，七美鄉可能會是最晚發錢的，目前仍在行政審核程序，預計得等春節過後才會正式發放。

