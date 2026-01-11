年前紅包入帳！「這縣市」普發現金6000元 領取時間、方式出爐了

即時中心／黃于庭報導

中央普發現金1萬上（11）月開跑，包含直接入帳、登記入帳、ATM領現、郵局領現、造冊發放5種管道，許多國人均已順利領取。為因應國際關稅政策變動及丹娜絲颱風重創所帶來的衝擊，嘉義市政府推動振興經濟「強化民眾消費韌性普發現金」加碼計畫，運用歲計賸餘，加碼普發每位市民現金6,000元，穩定民生、支撐在地經濟。

市府表示，本次分為2階段發放。第1階段現金發放為2026年1月24日及1月25日上午8時30分至下午4時，市民須攜帶通知單、國民身分證正本及印章等資料，親自或委託他人前往各指定地點領取；領取通知單將自1月16日起，陸續送達市民戶籍地址。

如未能於上述2天領取者，亦可分別於1月30日、1月31日及2月6日、2月7日，於上午9時至中午12時、下午2時至5時，至戶籍地所屬之聯合里辦公處補領。

嘉義市普發現金聯合里發放處所。（圖／嘉義市政府提供）

至於第2階段申請轉帳，市府說明，市民可於3月2日至3月15日申請，提供線上及書面兩種方式，相關申請網站嗣後再行公告，款項將於4月30日前入帳。

西區公所區長柯國振提醒，未於期限內領取現金或申請轉帳者，視同放棄，不再發給；普發現金相關的資訊應以「嘉義市政府官方平台公告」為主，請勿輕信網路流傳或來源不明的訊息。

嘉義市普發現金發放對象。（圖／嘉義市政府提供）

嘉義市普發現金領取方式。（圖／嘉義市政府提供）

