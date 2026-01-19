年前缺工潮來臨！供應鏈面臨挑戰 勤億揭示「液蛋五大客製化」成產線轉型關鍵

（記者蔡函錚／綜合報導）面對2026農曆春節前的備貨旺季，以及產業揮之不去的缺工壓力，傳統依賴大量人力的前置作業模式已成為產線瓶頸。勤億蛋品指出，近期 B2B 市場對「客製化液蛋」的需求激增，顯示食品加工業正加速將繁瑣製程外包，透過供應鏈整合與原料「高度客製化」，解決「有訂單、無產能」的結構性難題。

示意圖／隨著 2026 農曆春節備貨旺季來臨，餐飲與食品加工業面臨嚴峻的缺工海嘯。（擷取自免費圖庫freepik）

缺工推升液蛋需求 採購思維從「成本」轉向「效率」

過去食品廠與中央廚房在採購蛋品時，多以價格為首要考量，甚至自行聘僱人力進行洗選、打蛋與分離作業。然而，根據產業現況觀察，隨著基本工資調漲與缺工常態化，企業的隱形成本（包含人力管理、蛋殼廢棄物清運、食安風險管控）大幅攀升。

勤億蛋品表示，2026 年第一季的 B2B 市場詢問度明顯反映出此一焦慮，越來越多大型食品廠尋求「開封即用」的解決方案，期望透過標準化的液蛋產品，直接取代廠內繁瑣的打蛋工序，將有限的人力資源集中在核心生產環節。

圖／勤億蛋品表示，2026 年第一季的 B2B 市場詢問度明顯反映出此缺工焦慮，越來越多大型食品廠尋求「開封即用」的解決方案，將有限的人力資源集中在核心生產環節。（勤億蛋品 提供）

勤億蛋品揭「液蛋五大客製化服務」 以工業化邏輯解決產線變數

為了精準對接食品加工業的製程需求，勤億蛋品將傳統的液蛋供應升級為工業化的解決方案，提出「液蛋五大客製化服務」，協助客戶在標準化生產中，仍能保有配方的獨特性與靈活性：

第一「專屬雞場」確保源頭溯源：面對消費者對食安意識的抬頭，勤億蛋品提供從飼料配方到養殖環境的源頭客製，甚至能配合品牌商需求生產機能性蛋品，為下游業者的品牌形象提供完整的履歷背書。

第二「成分客製」落實標準化：針對烘焙、沙拉醬或調理食品業者，勤億提供預拌糖、鹽或特定風味原料的服務。此舉不僅省去產線人員現場秤料調味的時間，更杜絕了人工操作可能產生的配方誤差，確保終端產品風味的一致性。

第三「重量客製」優化庫存管理：不同於市面單一規格，勤億依據客戶的日用量與產線規模，提供從 240g 新鮮屋小包裝到 10kg 袋式包裝，甚至噸級桶槽的彈性選擇。精準的規格設定能大幅降低開封後的保存風險與殘料報廢，符合精實生產原則。

第四「雞蛋比例客製」對接多元製程：針對蛋糕需高比例蛋黃、或火鍋料需蛋白增加勁道等不同物理特性需求，勤億透過自動化設備精準調配蛋黃與蛋白比例，客戶無需再自行承擔人工分離的耗損與污染風險。

第五「保存條件客製」調節市場波動：透過先進的殺菌製程與冷凍保鮮技術，勤億能將液蛋的保存期限延長至一年。這讓大型採購端能更有彈性地進行採購佈局，在蛋價平穩時建立安全庫存，規避季節性缺蛋或價格波動的風險。

圖／勤億蛋品將傳統的液蛋供應升級為工業化的解決方案，提出「液蛋五大客製化服務」。（勤億蛋品 提供）

供應鏈韌性決勝負 勤億冷鏈技術確保全年穩供

面對冬季禽流感已成為全球常態性風險，食品供應鏈的穩定性備受考驗。勤億蛋品強調，液蛋產品的價值已不單是原料供應，而是包含「風險分散」與「製程優化」的綜合服務。透過科技化洗選製程，勤億確保了原料端的質與量，並藉由液蛋五大客製化服務協助客戶緩解缺工壓力。

展望 2026 年，食品產業競爭將回歸供應鏈基本面。誰能最有效率地整合上游資源，降低產線的人力依賴度及快速因應市場推出新品，誰就能在變動的市場環境中掌握獲利關鍵。勤億蛋品將持續以客製化技術為核心，協助台灣食品產業升級，為品牌省下時間及人力成本，共創雙贏局勢。

