年前翻身！威力彩衝2.4億 「3星座」喜迎大筆橫財

威力彩下期頭獎上看2.4億元。《搜狐網》命理專欄點名「3星座」財運超旺，最近將有一筆橫財降臨，運勢和手氣極佳，買彩券有望中獎。

《搜狐網》命理專欄點名「3星座」最近將有一筆橫財降臨。（示意圖／中天新聞）

射手座

射手座近期將不畏風雨，勇往直前，在財路上往往能抓住機遇，敢於冒險，因此他們的財富之路往往充滿驚喜與挑戰。當橫財降臨時，他們能夠迅速捕捉到其中的奧秘，從而開啟一段全新的財富篇章。

天蠍座

天蠍座近期在理財方面，有著超乎常人的洞察力和判斷力，能夠精準地掌握市場脈動，從而在投資領域取得非凡成就。一旦碰上橫財，天蠍座便能憑藉其獨特的智慧和經驗，輕鬆駕馭，讓財富滾滾而來。

牡羊座

牡羊座近期在財富累積的道路上，總是充滿熱情與動力，敢於追求夢想，勇於面對挑戰。一旦橫財到來時，牡羊座能夠迅速調整心態，積極應對，從而在財富的道路上越走越寬。

《中天提醒您｜民俗說法不代表本台立場，僅供參考，切勿過於迷信》

延伸閱讀

最近距離僅500公尺！特富野古道3年5度拍到台灣黑熊

新北「巨星耶誕演唱會」今登場 卡司、直播資訊一次看

基隆外木山公廁翻新「三無」空間 友善設施全面升級