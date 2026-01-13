年前聚餐多能用瘦瘦針減重？ 盧佳文醫師：體重管理並非短期衝刺！

【緯來新聞網】肥胖已成為全球不可忽視的健康警訊，根據世界肥胖聯盟推估，到了2035年，全球肥胖人口將突破19億人，平均每4人就有1人受影響，相關醫療支出更可能高達4兆美元，對各國醫療體系與社會成本造成沉重負擔。放眼台灣，肥胖問題同樣持續升溫。統計顯示，國內成年人口過重比例已超過五成，而國人十大死因中，多項疾病與肥胖密切相關。

（圖／健康聊一SHOT提供）

臺大醫院家庭醫學部主治醫師盧佳文在緯來財經節目《健康聊一SHOT》中指出，許多民眾想要減肥，但卻屢屢失敗，往往歸咎於意志力不足。然而，會失敗的根本原因是多數人對減肥有錯誤的觀念。她提到，最常見的迷思就是把「減肥」視同「減重」，只專注在短時間內，讓體重驟降，但其實減少的多半是水分與肌肉，不僅無助於減脂，還可能讓基礎代謝率下降，導致日後更容易復胖。



盧佳文進一步說明，過度節食、追求速效，或盲目跟風流行減肥法，往往會讓身體陷入「瘦了又胖」的惡性循環，長期下來反而更難維持理想狀態。她指出，減重應以穩定、可長期執行為前提，避免極端的作法。在飲食方面，在減肥期間並非什麼都不能吃，而是減少精緻糖類、加工食品與過量油脂的攝取，若完全不攝取澱粉或油脂，容易導致營養失衡。



當體重控制方式出現偏差時，影響的不只是外型，還可能反映在身體內部警訊上。盧佳文提醒，除了關注體重數字，也應留意「代謝症候群」相關指標，像是腹部脂肪堆積、血糖、血壓或血脂異常。值得注意的是，這類風險並非只出現在明顯肥胖族群，有些人外觀看似不胖、四肢纖細，卻因腹部脂肪偏高而屬於俗稱的「隱形肥胖」，同樣潛藏健康危機；長期久坐、活動量不足，容易導致健康風險。



近年備受討論的減重針劑，也成為不少民眾關心的焦點。盧佳文指出，針劑中相關藥物原本是被用來治療糖尿病，具有抑制食慾、提升飽足感的效果。但使用過程必須經專業醫師評估與追蹤。她強調，藥物只能作為輔助，若未搭配飲食與運動調整，停用後仍可能復胖，甚至出現副作用風險。也提醒，體重管理並非短期衝刺，真正關鍵不在於瘦得多快，而是是否建立可持續的生活型態。



