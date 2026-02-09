年前聚餐後必看！中醫點名「消食去油四天王」，教你客製最強消食飲

每逢過年或聚餐後，你也習慣喝市售酸梅湯去油解膩、幫助消化嗎？當心過多糖分反而讓效果打折！量身打造一杯最適合自己的消食去油飲，簡單又健康！

中醫婦科專家觀點：陳曉萱醫師

消食去油四天王：山楂、陳皮、洛神、烏梅，專攻強項不一樣

在我們熟悉的酸梅湯配方中，山楂、陳皮、洛神、烏梅都是基本的配方，雖然都給人消食去油的印象，但實際上功效各有不同。

山楂功效：適合餐後去油解膩、吃太多肉消化不良

山楂能有效幫助肉類消化，達到去油解膩的效果，對於改善血脂、膽固醇也有很好的幫助，因此是平時可以泡茶飲用的保健食材。

陳皮功效：適合容易胃口不好、消化不良、肚子悶悶堵堵的人

陳皮可以理氣、去濕、化痰。若是消化不良、肚子悶悶堵堵，平常容易胃口不好，都可以用陳皮，陳皮對於感冒後久咳不癒的肺部保養也有助益。

洛神花功效：適合吃完大魚大肉、喝酒後想要養顏美容

洛神花被稱為植物界的紅寶石，含有大量花青素，可以抗氧化、去除自由基，夏天喝可解暑熱，冬天喝有助血管養護，對改善膚色也有幫助。

烏梅功效：適合吃太鹹、過於疲勞、口乾舌燥易上火的族群

烏梅生津止渴，適合吃太鹹後食用，而中醫認為酸入肝、酸味酸收，酸味可收斂肝氣、幫助養肝，適合疲勞族群，研究也發現烏梅的有機酸可改善疲勞。

助消化、解油膩、護腸胃！「最強消食去油飲」這樣煮、這樣喝

食譜：最強消食去油飲

材料：

基本配方：山楂2錢、陳皮2錢、洛神花3錢、烏梅5顆、水1500cc、糖適量（甜度可依個人口味調整）

客製版：山楂、陳皮、洛神花、烏梅的份量，可依需求調整比例，例如容易消化不良的人加強陳皮，容易上火、口乾的人多加烏梅。

健康版：不加糖，改成加入羅漢果1顆，可以增加天然甜味。

護胃版：擔心胃食道逆流的人，可加入石斛或白芨2錢，幫助保護胃黏膜，但酸梅湯會有點稠稠的。

加強護胃版：若有胃酸分泌過多的問題，但還是想喝酸梅湯，可再加入海螵蛸3錢、浙貝母3錢，幫助抑制過多的胃酸。

作法：將所有材料（除了山楂、陳皮）全部放入鍋中熬煮，煮滾後轉小火煮40分鐘，再加入山楂、陳皮，煮一下讓味道釋出即可，避免久煮以免味道變差。

小提醒：山楂、洛神花容易刺激胃酸分泌，應避免空腹飲用。洛神花等花類性質較為寒涼，容易腹瀉的人也要謹慎使用。

消食去油四天王也能入菜！聰明搭配海鮮、蔬食，酸香開胃又健康

山楂、洛神花、烏梅、陳皮除了煮成好喝的酸梅湯，也可以搖身一變成為美味的淋醬，讓你在享用大餐的同時也能吃得清爽少負擔！

製作醬料時，建議多加點烏梅、洛神花，煮出湯汁再加蜂蜜或冰糖慢火熬煮成濃稠醬汁。酸甜的味道適合搭配海鮮料理、涼拌菜餚。

養孕專家中醫院長 陳曉萱

