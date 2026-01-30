年前職場卡位湧人潮 新北暖冬就博會初媒合達53.3%

台北市 / 綜合報導 AI蓬勃發展，黃仁勳透露輝達要在台灣即將擴大徵才，就是為了應付產能需求，而除了工程師黃仁勳之前受訪也提過，特別看好基層技術人力的身價，藍領電工、建築工人的身價，年薪有望直衝約320萬新台幣；而黃仁勳來台第二天，依舊行程滿檔，還包括在台灣辦公室，會見鴻海董座劉揚偉，他透露兩人討論了AI雲端及機器人合作案。記者VS.輝達執行長黃仁勳說：「(那你覺得適合加入的人才)，(應該具備什麼樣的特質)，像你一樣。」給記者一個猝不及防，有如黃仁勳一貫的風格，親和力十足又幽默風趣，總給人滿滿驚喜，AI教父來台第2天，現身輝達南港新辦公室。記者VS.輝達執行長黃仁勳說：「我第一次來耶，不可思議，(你喜歡嗎)，當然，我超喜歡，我等不及要進去看看了。」輝達台北辦公室，去年遷址到南港後，他第一次到訪，而除了新辦公室新氣象，和老朋友見見面。記者VS.鴻海董事長劉揚偉說：「今天有談到什麼議題，就聊一下，有講到Vera Rubin嗎，就聊了一下。」黃仁勳和鴻海董事長劉揚偉見面，外界好奇到底談了什麼，黃仁勳透露兩人，討論AI雲端及機器人合作案，另外也難掩興奮，大讚台灣業務成長驚人，更當場拋出震撼彈。輝達執行長黃仁勳說：「因為這裡是我們，合作夥伴與供應鏈的核心之一，在供應鏈的前端，我們需要招募大量員工與工程師。」直說要招募大量員工，當然也包括台灣市場，從輝達官網徵才公告可以看到，台灣共開出116個職缺，從職缺結構來看，工程師開出62個缺占比53.45%，校園招募24個職缺占比20.69%，其他像是業務人資總務也都有開缺。黃仁勳之前受訪時，特別看好基層技術人力的身價，他預計隨着電力佈建，建築與鋼鐵產線的擴增，相關電工與營建人員的專業需求將大幅攀升，藍領電工建築工人的身價，年薪直衝六位數美元約320萬台幣，在AI浪潮之下，基層技術員，靠AI變身「金飯碗」的新時代。 原始連結

