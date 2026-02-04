生活中心／綜合報導

春節倒數，不少民眾都會買花妝點家裡，台北花市為了迎接花卉的採購高峰，今年從2/12開始，一直到除夕中午12點，連續108小時不打烊。而且今年供貨量也將增加一成五，價格預計會下降一到兩成。

春節假期倒數兩週，內湖花市已經有不少人來選花，擺在家裡添添喜氣。買花民眾：「因為下週開始，價格就會變高了，應該就是會先來看一下，而且下禮拜人也會比較多，所以趁現在人沒有到太多，先來逛一下。」買花民眾：「過一陣子可能人比較多，蘭花好養而且好看，很漂亮啊。」畢竟越接近過年，不只花市人潮增加，需求量必然提升，尤其幾款熱門花卉，包含牡丹菊，蝴蝶蘭，還有銀柳、鳳梨花等等，顏色鮮豔喜氣，也比較耐放。

年前花卉買氣增！ 台北花市除夕前「108小時不打烊」

過年熱門花卉。（圖／民視新聞）

業者：「我們過年插花，大部分就是，要喜氣嘛，就是以紅色為主，所以像紅色的百合，或者是牡丹菊紅色的啊，還有大菊這些紅色的，應該都是很暢銷的，乾貨還有像貓柳銀柳，這些也是很好賣的。」不過還好，為了迎接春節花卉採購高峰，花市已經提前準備，像是分兩階段延長營業時間，第一階段從2月3號開始，延長零批場營業時間到下午三點，還有從2月12，到除夕中午12點，連續108小時不打烊。

台北花市過年前2/12到除夕中午連續108小時不打烊。（圖／民視新聞）

台北花卉產銷公司董事長饒煥美：「今年的花卉產量比較充足，因為有閏月的關係，它生長的週期比較長一點，大概多了三週的時間，所以花卉的供應量，是比較充足的，價格方面呢，就是會比往年便宜一些，大概會比往年便宜個，大概一成左右。」供貨量預計也比去年增加百分之15，多達96萬把，不怕民眾年前買花買不到。不只花市已經出現人潮，年貨、裝飾品等等，也已經擺上大量年味十足的商品，備戰農曆新年，業者準備齊全。

















