年前變美大作戰！ 新的一年直球對決「凹痘型痘疤」，醫曝1技術兼顧消疤痕、改善膚質

歲月加深的不只有皺紋！ 未妥善保養「痘疤」也會更明顯？

無論是青春期留下的痘疤，或因歲月而逐漸加深的皺紋，都不是人人所樂見的事情，尤其是用了遮瑕膏也掩蓋不了的痘疤，更是令不少愛美者苦惱萬分。萊佳形象美學診所薛榮華醫師提醒，新的一年若不想再「長期戰『痘』」，必須先了解痘疤的種類並對症下藥，「知己知彼才能百戰百勝」。

「別再以為只有年輕人會為痘疤所苦！歲月留下的不只有痕跡，還有隨之變得顯眼的痘疤。」薛榮華醫師表示，膠原蛋白與脂肪如同房屋的基底，當年久失修、未妥善保養，表面失去支撐形成凹陷就會開始「原型畢露」。所幸今（2026）年長達9天的年節假期，是不錯的處理時機，愛美者應多加利用。

亂擠痘當心發生「二次損傷」！ 這種痘痘用雷射也難救？

當皮膚發癢時，民眾第一時間多以搔抓為主。然而，抓癢動作容易造成肌膚損傷；若又是囊腫型、膿皰型的嚴重發炎性痘痘，搔抓的當下更會造成二次損傷。薛榮華醫師強調，不少人對痘痘的態度相對消極，以為時間一久就會消失。事實上這只會讓發炎持續，並且需要更長的恢復時間。

薛榮華醫師指出，臨床上會將凹陷痘疤分爲3大類型，分別是「冰鑿型」、「廂車型」、「滾動型」三大型態，其中「冰鑿型」因傷口深入真皮甚至皮下，治療難度為三者中最高，單獨雷射效果也十分有限。「廂車型」、「滾動型」則可以透過「皮下剝離」技術來鬆開沾黏，搭配雷射、膠原蛋白注射物等方式來進行處置。

「痘疤治療非單一療程可解決，而是採取『控制發炎、多療程組合』的兩階段步驟進行！」薛榮華醫師表示，治療會隨疤痕類型客製化，多數時候必須採「複合式療程」方式進行。尤其在治療前，務必透過藥物、控油、保濕、飲食與作息調整做好「控痘管理」，以期後續治療更為順利，效果也更理想。

除痘疤的治療有哪些選擇？ 竟能兼顧「消除疤痕」與「改善膚質」？

薛榮華醫師說明，目前凹痘型痘疤的治療方式以「微整形」與「手術」為主，若是輕微且表層的痘疤可以透過皮秒雷射、二氧化碳點陣雷射與注射式膠原蛋白針、玻尿酸等來幫助肌膚促進膠原蛋白增生，進而鬆開沾黏組織，達到淡化痘疤、提升肌膚基質與支撐的作用。

至於頑固型與深層的凹陷痘疤，建議仍採取手術方式。薛榮華醫師指出，求美者往往聽到手術處置就感到害怕，以為會傷及臉部肌膚、減損顏值。事實上，現今最新術式不僅能處理痘疤問題、幫助臉部肌膚恢復表面平整，同時也能改善膚質，對愛美者而言無疑是一大利多。

「早期介入與持續治療，比等待多年後再嘗試來得更有效！」薛榮華醫師提醒，凹陷性痘疤雖然令人困擾，但絕非無法改善。透過專業醫師的評估與多元療程搭配，大多數患者都能揮別痘疤、嶄露自信。最重要的是，無論選擇任何一種治療方式，日常保養與預防絕不可少，例如適當洗臉、避免搔抓、用手擠痘痘，同時保持均衡飲食、做好防曬，都是維持亮麗肌膚的不二法門。

