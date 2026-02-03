年前變美大作戰！ 非侵入式醫美有「這些」選擇，醫師：保養「3觀念」不可少！
【緯來新聞網】醫學美容已成為現代人追求理想外貌的方法之一，隨著自然美學的掀起，更強調由內而外的保養，尤其面對不想挨刀的愛美人士，也有非侵入式治療可作為選擇之一，相較手術而言，不僅更具安全性，對於術後照護也更於友善，不過究竟有哪些非侵入式治療？又分別適合哪些膚質與需求呢？楊善淳整形外科醫師透過本文帶你一次了解！
何謂非侵入式治療？
楊善淳表示，非侵入式治療亦指在不破壞皮膚完整性下，透過能量或技術在體外作用，達到保養目的，雖非侵入式治療維持期有一定程度，需定期詩作，但相較手術更具安全性，對於愛美人士而言也更容易做到術後照護的工作，對於初次嘗試醫學美容或預算有限的小資族而言，是友善的選擇之一。
非侵入式治療有這些！依據需求選擇合適保養方式
．臉部保養
1.玻尿酸
人體肌膚含有「玻尿酸」成分，呈現膠狀型態，能維持肌膚水分及張力，讓皮膚看起來更為飽滿，因此醫學美容提供不同選擇的玻尿酸，透過不同大小的玻尿酸的分子，依照注射施打部位的深淺及需求，給予適合的填充效果。
楊善淳舉例，像近年來廣受愛美人士喜愛的「逆時針」 (Profhilo)，是透過專利技術結合高、低分子玻尿酸，深入肌膚底層，使膠原蛋白與彈力蛋白自然增生，達到保養的目的，對於想維持年輕膚質的愛美人士而言，也是推薦療程之一，不過仍須經過詳細評估與討論，避免認知落差。
2.肉毒
肉毒是常見的非侵入式治療之一，許多常見的臉部皺紋、魚尾紋、抬頭紋、眉間紋甚至狐臭等困擾，都可以透過肉毒達到理想的模樣，也因為應用範圍廣泛，臨床觀察，是目前受歡迎的微整療程。
3.皮秒雷射
皮秒雷射能在短時間透過強烈的光震波，降低熱效應與組織的傷害，能將皮膚色素及斑點及碎成細小粉塵狀，使人體更容易代謝；隨著儀器技術進步，除了皮秒雷射，臨床上也有淨膚雷射、飛梭雷射、染料雷射等選擇，但所有雷射機器設計都聚焦於「光譜波長」，而不同波長的雷射也有不同的適應症。
4.電波/音波拉皮
臨床觀察，是許多踏入輕熟齡的愛美人士選擇之一，電波/音波拉皮能做到拉提肌膚，並使膠原蛋白增生的目的，也可搭配電音雙波同時進行，但仍需依照個人需求與情況而有所差異，重要是非侵入式拉提技術，術後恢復期短，對於忙碌的現代人而言是最佳首選。
不過究竟該選擇電波還是音波拉提呢？楊善淳補充，首先還是得先評估愛美人士的肌膚狀況以及需求，再依照市場提供的不同選擇，甚至搭配各種深度的探頭，找出最適合的保養方式。
．身體保養
1.酷塑冷凍減脂
你知道脂肪也會怕冷嗎？冷凍減脂正是針對此特性，透過攝氏4至5度的皮膚冷凝治療，打擊難搞的局部脂肪，包括雙下巴、大腿內外側、腰腹部、背部等，讓遇冷的脂肪自然凋亡，再透過身體正常代謝排出體外，達到現代人追求的健康體態。
2.肌動減脂
透過HIFEM「高能量聚焦磁場」技術，刺激肌肉生長，並同時燃燒皮下深層的肌肉或脂肪組織，因減脂過程不流汗，也不會感到疲累，臨床觀察是許多愛美人士減脂選擇之一；根據臨床研究也證實，肌動減脂後平均能增加16的肌肉量，並同時減少19的脂肪量，雖效果仍依照每個人體質而有所差異，不過對於許多有腹直肌分離困擾的產後媽媽們是另個友善保養選擇。
3.電波／音波拉皮
電波／音波拉皮不僅能用於臉部範圍，隨著醫學美容技術發展，目前也有適合身體的能量探頭，包括產後肚皮鬆弛、身體妊娠紋、局部肥胖紋、橘皮組織等，經過評估後，都能選擇不同深度與能量，調整進行客製化的療程。
．私密保養
1.Ｇ緊雷射
利用Fotona專利技術與波長2940nm鉺雅克雷射的雷射光熱能，針對女性私密處鬆弛乾澀；漏尿、陰部暗沉等困擾去做保養。
2.薇薇電波
此技術來自於美國，也累積多次臨床試驗，原理類似臉部的電波，採以專利thermage電波及冷卻系統，針對私密處刺激膠原蛋白新生，加強私密處保養。
3.G動椅
考量許多愛美人士在經歷私密處治療與保養過程，多少會有些許害羞與尷尬，因此G動椅是利用高聚焦電磁能量，刺激盆底肌的深淺層肌肉，臨床觀察，愛美人士對於改善尿失禁的反應良好。
楊善淳補充，許多人會透過凱格爾運動(Kegel Excercise)幫助改善頻尿、漏尿等問題，但對於多數人而言卻無法確定是否有真的運動到盆底肌，或運動的強度有限，這時G動椅就可作為輔助保養工具之一，幫助修護弱化的盆底肌，維持正常生活品質。
關於非侵入式治療，你還必須掌握的3個觀念！
1.定期回診保養：非侵入性治療的效果視個人代謝情況而有所差異，最重要是遵循醫師指示，固定回診追蹤並保養。
2.漸進式達到理想模樣：包括音波、電波拉提等療程，術後仍需等待真正膠原蛋白增生，一般而言，約術後3至6個月才能最有感時候，不過還是得依據每個人體質不同而有所差異。
3.認明有原廠認證：醫美市場選擇多也競爭多，因此施打前務必確保有原廠認證，建議也可掃描包裝上的QR Code 官方防偽標籤，以確保安全性。
本文由「醫健新聞」整理授權轉載。
