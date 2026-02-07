年前賺紅包！嘉義竹崎鄉「普發5000元現金」 大批鄉民排隊領錢

即時中心／林耿郁報導

年關將近，又有一個鄉鎮趕在過年前，向居民普發現金；嘉義縣竹崎鄉從昨（6）天起，一連三天向全鄉3.2萬鄉親普發5千元「振興經濟金」。鄉長曾亮哲受訪時表示，希望民眾都能把這筆錢用在當地，促進鄉內經濟活絡！

缺鄉親嗎？再過一個星期，農曆新春連假就要開始。趕在過年前，嘉義縣竹崎鄉宣布將連續3天，向全鄉3.2萬民眾發放5千元現金。繼昨日的仁壽村、緞繻村與中和村後，今（7）天星期六，輪到竹崎、和平、灣橋、沙坑、藝仁、內埔、昇平、白杞、桃源、塘興、光華11個村莊領取現金。

一早就有大批民眾，前往指定地點排隊領錢；竹崎鄉長曾亮哲表示，過年要到了，期待鄉親領到錢後，就在竹崎鄉內消費、買當地產品，刺激鄉內經濟進步，也讓鄉內更團結；只要經濟好起來，竹崎鄉就能富裕起來！

鄉民等待領取現金。（圖／民視新聞）

