年前趕工別過勞！新北勞檢處啟動春安勞檢

新北勞工局長陳瑞嘉(左)27日前往國都汽車新莊廠贈送慰問品給勞工。（新北市政府勞工局提供／吳嘉億新北傳真）

新北市勞工局長陳瑞嘉今（27）日上午前往國都汽車新莊廠，贈送飲品、防護手套等慰問品給現場工作人員，提醒雇主應落實各項安全衛生整備工作，勿因維修保養高峰造成趕工過勞，說明勞檢處自即日起執行春安勞動檢查，鎖定營造工地、食品及化學工廠、汽車維修、貨運、倉儲及國道客運等業者，確保勞工能平安、健康過好年。

陳瑞嘉表示，年節期間返鄉及出遊需求，汽車維修保養作業頻繁，常涉及車輛頂升、動力設備操作及油品、化學品使用，稍有不慎即可能造成勞工受傷，特別到車廠瞭解汽車修護業勞工的作業情形，同時檢視烤漆作業、化學品管理及教育訓練。

新北勞工局長陳瑞嘉27日前往國都汽車新莊廠，瞭解汽車修護整體作業SOP及關懷勞工使用防護用具情形。（新北市政府勞工局提供／吳嘉億新北傳真）

國都汽車副總經理陳浩立表示，年節期間民眾因返鄉及出遊需求，會提前進廠維修或保養車輛，因應工作需求的增加，除會加強安全整備工作外，也會注意排班及休息情形，一切遵照職安法及勞基法的安全規範及勞動條件。

新北市勞檢處長林澤州說明，春安檢查期間，勞檢員將前往企業現場實施檢查，督促雇主落實各項安全防護工作，如倉儲及物流業者操作堆高機時，除應設置安全裝置外，也應規劃運行路線並設置引導人員；此外，春節期間是返鄉及旅遊高峰，也提醒客運業者應避免駕駛超時工作，進而影響行車安全。

