年前趨吉避凶！抗通膨時代「補財庫」人數暴增 486出手幫做這事

記者李鴻典／台北報導

迎接歲末年終，許多民眾開始為新的一年祈福、安太歲或補財庫。在全球物價上漲、通貨膨脹的壓力下，不少民眾感到薪資成長追不上生活成本，因此選擇在年前前往宮廟進行補財庫儀式的人數明顯較往年增加，期望來年事業興旺、財源廣進。

486團購騰出辦公空間，並聘請計時人員處理年前爆量補財庫和祭改的包裹。（圖／486團購提供）



面對年前祈福熱潮，同時體恤現代雙薪家庭生活忙碌、無暇親自跑一趟宮廟的困擾，電商平台486團購多年來持續推出一項「免費代收送祭改包裹」的獨特服務。這項服務由創辦人陳延昶(486先生)親自發起，他不僅是電商企業家，更是台北霞海城隍廟的第七代子孫，深知傳統儀式對國人的重要性。

486先生回憶，多年前因不忍粉絲被不肖神棍以高額費用詐財，便決定挺身而出，義務性的提供代收送管道。這項服務完全免費，486團購僅負責將民眾寄來的包裹批次轉交給具公信力的道長，待儀式圓滿完成後再協助寄回。

486團購提供免費代收送祭改包裹至城隍廟的「另類服務」。（圖／486團購提供）



隨著民眾需求增加，這項服務從最初的數十件，現已暴增到每年上萬件的包裹量，公司需特地騰出台北總部的辦公空間，並另聘計時人員協助專責處理。486團購提醒，欲趕在農曆年前完成祈福儀式並收到寄回包裹的民眾，需在2026年1月20日前將包裹送至台北總部；若想要做「首批」，則需提早於今(2025)年12月15日前寄抵。



除代送包裹服務，民眾也可親自前往486團購北中南實體展示中心，請領由台北霞海城隍廟漢墩道長親自開壇畫製的五路財神符、長生大帝符等，透過最便利的方式，為全家迎來充滿福德的嶄新一年。

