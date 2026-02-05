年前辦信用卡賺首刷禮 高級行李箱炫到國外去

過年出遊、採辦年貨，申辦高回饋信用卡不僅能「一邊花一邊賺」，還能拿到首刷禮。中國信託LINE Pay卡新戶獨享氣炸鍋、行李箱與即享券3選1好康，舊戶能獲得LINE POINTS。滙豐銀行祭出即享券、熱飲機、除濕機與行李箱等「好禮4選1」，商品價值最高近6,000元。遠銀、上海銀、台北富邦都送高端旅行箱，玉山銀則提供折疊推車與保冷袋。

中國信託LINE Pay卡國內消費最高回饋16% LINE POINTS，海外實體商店購物送5%點數，是皮夾內不可缺少的生活神卡。即日起至3月底透過指定網頁辦卡，新戶核卡後累積交易滿888元享「新復古氣炸鍋」、「旅狐26吋前開拉鍊行李箱」或「16大品牌任選即享券800元」好禮3選1，既有卡友能領100點LINE POINTS。

滙豐銀行力推Live+現金回饋卡，持卡指定餐飲、購物、娛樂消費享3.88%現金回饋，指定國家餐飲通路消費回饋率更達5.88%。即日起至2月底於專屬網頁辦卡並使用電子帳單，核卡後30天內登入滙豐信用卡行動APP，同時一般消費累滿5,000元，可選擇「2,000元即享券」、「瞬熱飲水機」、「二合一除濕機」或市價高達5,890元的「旅狐28吋上掀式前開拉鍊行李箱」。

想要行李箱也可以辦理遠銀快樂卡、樂家+卡、樂行卡或「我的卡」，新戶進入特定網址在3月底前辦卡，並在核卡後次月底前刷滿6,000元，送「24吋小胖箱」、「雙層電蒸籠」或「1,000元即享券」3選1。經由指定連結申請上海銀小小兵卡，新戶核卡後2個月內綁定指定行動支付刷滿5,999元，就能帶回限量小小兵20吋行李箱，跟著小小兵一起環遊世界。

台北富邦持續聚焦J卡，3月底前新戶透過指定頁面辦卡，核卡後30天內消費滿3筆1,000元，贈旅狐24吋上掀式行李箱及100元超商購物金。玉山銀行釋出熊本熊卡專屬福利，即日起新戶於指定網頁辦卡，核卡後30天內國內消費滿2,999元，就能入手熊本熊折疊推車與保冷袋，適合夏日出遊或野餐使用。

