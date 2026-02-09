年前送大禮！許淑華宣布這天起南投長輩免繳健保費 年省近萬元

【記者鮮明／南投報導】南投縣議會今天（9日）通過追加減預算案，縣長許淑華隨即送來長輩新年大禮，宣布今年4月1日起，南投縣65歲以上長輩及55歲以上原住民的健保費將由縣府全額負擔，全縣預估超過10萬人受惠，每人每年省下近萬元健保費。

南投縣115年度總預算第一次追加減預算，經縣議會第20屆第19次臨時會審議，於9日三讀通過。其中，社會福利部分追加約10億9,490萬元，包括老人全民健康保險保險費自付額補助、擴大獨居老人服務及長照2.0整合計畫等，獲得議會支持。

南投縣長許淑華說，感謝縣議會通過重要的福利政策預算，南投縣65歲以上的長輩、原住民55歲以上的長輩，每人每月826元自付額，4月起由縣政府來負擔，目前南投縣符合資格的長輩總共有10萬6000人。

許淑華強調，南投縣長輩免繳健保費的方式，不排富、也沒有戶籍設立限制，4月1日上路後，縣府將符合資格的戶籍資料送給健保署，由健保署直接勾稽、核對，至於中低收入戶中央補助部分，健保局會核對，只要長輩4月設籍在南投縣，年齡符合規定，便可享有這項福利。

許縣長指出，推動這項政策主要是因為去年縣府債務全部清還，預計讓每位符合資格長輩每年減輕近萬元負擔，減輕子女扶養壓力，也展現南投縣府推動高齡友善城市的決心。

