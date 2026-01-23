年前送暖！三慈善團體捐500箱福慧箱 助桃園弱勢家戶過好年

攜手熱心協會，寒冬送暖過春節，桃園市社會局長陳寶民表示感謝。（社會局提供）

記者陳華興／桃園報導

象徵團圓的春節，為使桃園市弱勢家戶在歲末年終，也能安心度過並感受到社會福利的溫暖，桃園市德律文化策進會昭明講堂、元亨寺台北講堂善悅關懷協會及福嚴精舍特於今（一一五）年一月二十二日於市府捐贈福慧箱五百箱物資予桃園市。

桃園市德律文化策進會昭明講堂向來秉持服務人群、熱心公益的精神，一一四年捐贈桃園市五百份福慧箱，今年也福澤綿長，再度捐贈桃園市五百箱福慧箱，嘉惠桃園市家戶，為春節期間有需要之家戶提供暖心物資，也為社會上看不見的角落增添溫度，讓社會邊緣貧困民眾都能溫暖過年，為表彰上述單位之義行善舉，由社會局局長陳寶民代表市長回贈感謝狀，特致謝忱。

廣告 廣告

社會局陳寶民局長表示，春節本是象徵團圓、溫馨的節日，若弱勢家戶因擔心下一餐的溫飽而無法安心過年，這是大家最不樂見的情況，感謝此次捐贈，讓桃園市家戶能夠安心過好年，在寒冬能感受到社會的溫度，把溫暖的愛分送到桃園市的各個角落，讓桃園市成為溫暖的城市。

對於桃園市的弱勢家戶，社會局有完善的社福機制，本次春節期間有四組輪值督導及社工，並配有急難救助金供緊急案件發生時，有急需的民眾作申請使用，以及本次福慧箱能讓弱勢家戶能夠減輕擔心下一餐的壓力，安心的度過此次春節。