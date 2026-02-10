年前送暖 台電高雄區處捐助阿蓮弱勢長輩

農曆春節將至，台電高雄區處10日在阿蓮區公所協助安排下，由業務副處長許佳玉率隊前往關懷9位因病陷入生活困境的長輩，並致贈生活扶助金，盼在歲末寒冬中送上及時溫暖。阿蓮區公所社會課表示，過往民間善心資源多以物資為主，此次台電提供現金扶助，對長輩而言更具彈性與實際幫助，「就像收到年節紅包」，讓人倍感溫馨。

↑圖說：台電高雄區處業務副處長許佳玉(右4)率隊前往阿蓮區公所，捐助9位生活陷入困頓的民眾生活扶助金。他更特別感謝代理區長兼主任秘書陳姿菁(右2)居中的安排與協助。（圖片來源：台電高雄區處提供）

受助者之一、56歲許姓男子獨居多年，因罹患心臟病、高血壓及氣喘等慢性疾病，無法穩定工作，經濟陷入困頓。他透露，醫師建議添購氧氣機改善夜間呼吸困難狀況，但設備費用約需2至3萬元，長期無力負擔，導致三年來常在睡夢中喘不過氣。此次獲得扶助金，讓他得以籌措部分購置費用，直言這份幫助「真的很重要」。

↑圖說：台電高雄區處業務副處長許佳玉(左1)今天上午前往阿蓮區公所捐助生活扶助金，考量其中一位受捐助民眾腳不方便，請他留在三輪機車上合影。（圖片來源：台電高雄區處提供）

另名78歲吳姓老翁患有輕度失智，家庭接連遭逢變故，兩名兒子相繼離世，女兒為重度智能障礙者，全家仰賴政府補助及年邁母親微薄務農收入維生。代為領取扶助金的妻子表示，過世兒子留下兩名孫子女，目前由已就業的孫女支撐家計、供弟弟求學，台電的扶助金讓一家人今年過年「可以吃得好一點」，減輕不少壓力。

↑圖說：台電高雄區處業務副處長許佳玉(右3)今天上午前往阿蓮區公所捐助生活扶助金，獲贈生活扶助金的民眾很感謝台電的幫忙，表示自己今年過年可以吃得好一點了。（圖片來源：台電高雄區處提供）

許佳玉表示，感謝阿蓮區公所長期協助盤點並轉介個案，使台電低收入戶扶助資源得以發揮最大效益，及時協助因疾病喪失工作能力的民眾。她強調，高雄區處多年來持續投入在地公益行動，盼透過拋磚引玉，號召更多企業與社會力量關懷弱勢，共同為社會注入溫暖與正能量。

