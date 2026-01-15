年前醫美詢問度升高！醫：短修復期、澎潤有精神成熱門需求

【健康醫療網／記者黃奕寧報導】歲末年終，不少醫美診所進入一年一度的「年前諮詢高峰期」。許多民眾會選在春節前調整臉部線條與膚況，希望在新年期間呈現較好的氣色與精神狀態。淨妍醫美診所廖研智醫師指出，近期常見需求以「看起來澎潤、有精神」為主，部分民眾也將這樣的外觀感受視為象徵好氣色與好狀態，帶動相關療程提前預約。

年底到農曆年前 短修復期療程詢問度提高

臨床觀察發現，年底至農曆年前，確實會出現諮詢與療程安排較集中的情況。民眾普遍偏好恢復期相對短、呈現自然的微整項目，例如膠原蛋白增生劑、肉毒桿菌素、電音波、水光等，作為年節前的狀態調整選項。

這類療程多著重於修飾動態紋路、改善局部凹陷或膚質狀況，符合部分族群希望「不影響生活作息」的需求。

年末作息易打亂 膚況壓力成常見困擾

春節前後應酬增加、作息不穩定，容易出現熬夜情形。根據研究顯示，睡眠不足可能影響肌膚屏障功能，增加經皮水分流失（TEWL），使肌膚出現乾燥、暗沉、粗糙或敏感等狀況。

在膚況較為不穩定的情況下，後續保養或療程的呈現也可能受到影響，因此有部分民眾會選擇在年前進行集中評估與保養規劃，作為年末狀態調整的一環。

▲淨妍醫美診所廖研智醫師指出，年前療程多以調整整體氣色為考量，部分民眾將澎潤、有精神的外觀視為迎接新年的好狀態。

「澎潤感」不只外觀 也影響整體自我感受

廖研智醫師表示，年前療程的考量多以「視覺氣色」為主，例如透過膠原蛋白增生劑，針對蘋果肌、額頭或臉部凹陷部位進行評估與調整，讓整體輪廓看起來較為飽滿、有精神。

不少民眾將這樣的外觀變化視為一種心理上的加分，帶著更好的狀態迎接新的一年。不過，廖研智醫師也提醒，任何療程都應建立在專業評估與安全考量之上，避免對效果產生過高或不切實際的期待。

年前療程安排 醫師提醒三個常見重點

廖研智醫師補充，若希望在年節期間維持較穩定的狀態，療程安排可留意以下原則：

注射類療程：建議至少提前2至4週規劃，預留修復與觀察時間。

電音波療程：呈現通常需較長時間，宜提前一個月以上評估與安排。

膚質調整型療程：如雷射、水光等，雖恢復期相對短，仍須留意防曬、保濕與生活作息，避免熬夜或過量飲酒。

追求好狀態之前 專業評估仍是關鍵

歲末年終的「年前醫美熱潮」，反映出現代人對外觀管理與心理狀態調整的重視。廖研智醫師提醒，在規劃任何療程前，應以專業醫療評估為基礎，充分溝通風險、修復期與合理期待，才能在外觀調整之外，也兼顧安心與安全。

