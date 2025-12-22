年前重大活動137場 劉世芳：部署警民力1.7萬人

台北市 / 綜合報導

台北市發生隨機殺人案震驚社會，隨著年末大型活動接踵而來，內政部長劉世芳表示，將規劃動員警力、民力1.7萬人次，打造多層次防護網。同時，網路上也出現多起「模仿犯」發文恐嚇，劉世芳強調，將持續追查、偵辦不會停止。

立院備詢內政部長劉世芳，後面緊跟警政署長張榮興，12月19日北捷隨機傷人案後，內政委員會緊急取消考察行程，邀請相關部會列席好好說明，內政部長劉世芳說：「接續元旦，農曆年前加強安維部署，確保大型活動可以圓滿安全進行。」

隨著年末將至內政部統計，昨（21）日到農曆年前，包含台北馬拉松耶誕路跑，桃園太陽盛得音樂節，廟會演唱會等共計137場大型活動，規劃合計使用警民力1萬7295人次，全面提升見警率與嚇阻效果，內政部長劉世芳說：「能夠各機關結合所轄的，義警，義交，社區巡守隊等民力資源，形成多層次的社會安全防護網絡。」

而部長口中的「多層次網絡」，從各縣市政府警察局為中心擴散，在勤務部署時結合轄內義警義交，社區巡守隊等民力資源，以及公共場域或活動主辦方，所配置與聘僱的保全人員，達到報案快到場快處置快的即時應處。

另外截至昨（21）日到晚間7點，警政署共查獲20則模仿犯訊息，並迅速緝獲3名犯嫌到案，內政部長劉世芳說：「網路上面某些想要模仿歹徒行徑的言論，甚至行動，政府也要提出最嚴厲的警告，台灣對於任何恐怖攻擊的行為，都是零容忍。」對於社會潛在威脅，警政單位嚴正執法，沒有任何模糊空間。

