年前關懷榮民 大中華記協訪中、南部榮家、榮服處

（記者林富貴／綜合報導）農曆春節即將到來，對榮民關懷不遺餘力的大中華記者友好交流協會，10日由理事長林富貴率常務理事許清藤、常務理事林睿明、常務監事陳沛晴，先後前往南投縣榮服處、中彰榮家、彰化縣榮服處、台南白河榮家進行拜訪暨關懷。林富貴理事長恭喜甫履新的南投縣榮服處長李毓錫，另致贈白河榮家8位百歲人瑞各1000元慰問金，並祝福彰化榮服處長邱文俊、中彰榮家主任以呂德義、白河榮家主任姚辰蕙與全體榮服處、榮家同人馬年愉快。

圖／大中華記者友好交流協會提供。

南投縣榮服處長李毓錫表示，感謝大中華記者友好交流協會理事長林富貴率領協會常務理事許清藤、林睿明及常務理事陳沛晴等一行人來到南投縣榮民服務處，展開關懷榮民眷服務照顧交流之旅，並祝賀新任處長榮陞新職。

圖／大中華記者友好交流協會提供。

李毓錫先生於115年2月1日榮陞南投縣榮民服務處處長乙職，曾任榮服處輔導員、輔導會服務照顧處專員、科長及專門委員、新北市榮民服務處副處長等職務，基層服務歷練扎實，對榮服處業務熟悉，服務照顧經驗豐富，表現優異、深獲肯定。

雙方針對未來如何強化榮服處新聞宣導合作、協助推廣榮民遺孤認養及善心團體資源連結等項目進行深入交流。林富貴理事長表示，希望透過媒體平台擴大影響力，喚起更多民眾對弱勢榮民眷家庭的關心與支持，未來將持續推動關懷社會、促進正向發展的公益行動，並與各地榮服處密切合作，共同為榮民及其眷屬打造更完善的照顧支持網絡。

圖／大中華記者友好交流協會提供。

李毓錫處長感謝大中華記者友好交流協會對榮民眷照顧工作的支持與關注，媒體的力量對推廣榮服處政策與連結各界善心資源極為關鍵，未來期盼雙方能建立長期合作關係，共同推動更多關懷措施，讓榮民眷獲得更實質的協助與溫暖。

中彰榮家主任呂德義向協會全體會員及該榮家同仁及住民致上誠摯的新春祝福。感謝服務團隊一路以來的奉獻與付出，榮家將持續用心提供完善照顧、醫療與生活服務，守護長輩身心安康。值此馬年新

春，也祝福大家馬到成功、平安喜樂，日日安康、歲歲順心。

圖／大中華記者友好交流協會提供。

彰化縣榮服處長邱文俊則代表彰化縣榮民服務處全體同仁向「大中華記者友好交流協會」致上最誠摯的新春祝賀與敬意。過去一年，貴會秉持專業、客觀與熱忱的媒體精神，長期關注公共事務，深入社會各個角落，為社會注入穩定而溫暖的力量。尤其令人敬佩的是，林富貴理事長親率協會成員經常走訪各地榮民服務處與榮民之家，實地關懷榮民及長輩生活情形，並進一步將關懷觸角延伸至弱勢榮民眷家庭，主動提供實質協助，以實際行動落實公益關懷，充分展現高度的社會責任感與人文關懷精神。榮服處肩負服務照顧榮民、榮眷及退除役官兵的重要使命，能夠持續精進各項服務作為，除同仁的努力外，亦有賴媒體朋友的關心與支持。感謝大中華記者友好交流協會長期以來對榮民服務工作的肯定與報導，讓社會大眾更加了解榮民為國奉獻的精神，以及政府在照顧服務上的用心與努力。展望新的一年，期盼未來能持續與貴會深化交流、攜手合作，共同關懷社會弱勢、傳遞正向價值，為社會注入更多溫暖與希望，攜手促進社會和諧與進步。最後，謹祝大中華記者友好交流協會會務昌隆、鴻圖大展，新春愉快、萬事如意！

