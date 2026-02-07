年前防詐不鬆懈 中正一新血警實戰助攻 聯手破除 美女酒商 詐騙局成功守住390萬

圖說：臺北市中正第一分局忠孝東路派出所實務訓練警員李俊毅、警員薛俊豪、實務訓練警員古幸家。

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】時值春節前夕，警方正全面執行「115年加強重要節日安全維護工作」，以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為三大主軸，加強各項防詐與治安維護作為。中正第一分局忠孝東路派出所日前接獲國泰世華銀行臨沂分行通報，表示有民眾臨櫃欲匯出大筆款項，疑似遭遇詐騙，請求警方到場協助。本所獲報後，立即派遣警員薛俊豪，並帶同正接受實務訓練警員古幸家、李俊毅趕赴現場處理，展現春節前夕守護民眾財產安全的積極作為。

廣告 廣告

經查，郭姓民眾欲轉帳新臺幣390萬元至個人帳戶，稱係作為購買50瓶高價酒投資用途，並稱係透過網路上一女性友人介紹所認識的酒商。經警方與實務訓練員警分工合作，現場詳細詢問郭民交易對象與聯繫經過，由資深員警從旁指導，實務訓練警協助蒐集對話紀錄、查詢市價資訊及分析可疑帳戶特徵，除認為該酒價格明顯高於市價、收款帳戶為個人戶、交易背景不明外，酒商LINE頭貼與實際帳戶性別不符，手法極似常見交友投資詐騙特徵，現場研判民眾遭詐風險極高。實務訓練員警隨即在資深員警帶領下，合力協助進行反詐騙宣導，向郭民說明詐騙集團慣用話術及實際案例，耐心剖析可能造成的重大財務損失。在團隊合力勸說下，郭民最終打消匯款念頭，成功攔阻詐騙金額新臺幣390萬元。

中正第一分局長陳瑞基表示，本案不僅有效保護民眾春節前重要積蓄，也充分展現「115年加強重要節日安全維護工作」之具體成果，透過警力傳承與實務訓練制度，培養新進警力即戰力，持續為治安穩定、交通順暢及民眾安心築起堅實防護網。