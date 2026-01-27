年前領大紅包！這縣市普發現金6000元，65歲以上再加碼千元春節禮金

為減輕民眾經濟負擔並振興地方經濟，嘉義市政府日前宣布推出雙重現金發放計畫，不僅針對全體市民加碼普發6,000元消費金，同時也將在農曆春節前發放老人春節禮金1,000元，讓民眾可以安心過年。

嘉義市加碼普發現金6000元

嘉義市政府表示，因應今年國際關稅政策變動及丹娜絲颱風重創所帶來的衝擊，市府決定推動振興經濟「強化民眾消費韌性普發現金」加碼計畫。該計畫運用歲計賸餘資金，針對每位符合資格的市民發放6,000元現金，期望透過此舉穩定民生並支撐在地經濟發展。

6000元發放對象與條件

根據市府公布的發放標準，6,000元消費金的發放對象包含２大類民眾。第１類為中華民國114/12/8（含）前設籍且造冊日114/12/24仍設籍之嘉義市市民；第２類則是中華民國114/12/8（含）前出生者，須於115/2/6前辦妥出生登記並設籍於嘉義市。

嘉義市6000元發放時間

市府規劃的第一階段現金發放將於今年1/24及1/25進行，發放時間為上午８時30分至下午４時。市民需攜帶通知單、國民身分證正本及印章等相關資料，可選擇親自前往或委託他人至各指定地點領取現金。領取通知單預計自115/1/16起陸續寄送至市民戶籍地址。若民眾未能於指定２日領取，可分別於1/30、1/31及2/6、2/7前往戶籍地所屬聯合里辦公處補領，補領時間為上午９時至中午12時、下午２時至５時。

嘉義市6000元線上轉帳申請

考量部分民眾可能因故無法親自領取現金，市府特別規劃第２階段申請轉帳服務。民眾可於3/2至3/15期間提出申請，市府將提供線上及書面２種申請方式，相關申請網站將另行公告，款項將於4/30前入帳。

嘉義市春節敬老禮金資格

針對老人春節禮金的發放，嘉義市府明確訂定資格標準。符合條件的長者須於2/17（含）當日年滿65歲，且設籍嘉義市滿半年以上。此項禮金每人發放1,000元，旨在陪伴長輩安心過好年，展現市府對高齡市民的關懷。值得注意的是，老人春節禮金將與「強化民眾消費韌性普發現金」一併發放，簡化民眾領取程序。

嘉義市老人春節禮金領取方式

老人春節禮金的領取方式相當便民，長者可選擇本人親自領取或委託他人代辦。親自領取時需準備通知單、國民身分證正本及印章。若選擇委託代領，受託人須年滿18歲，並需攜帶通知單、委託書、委託人及受託人雙方的國民身分證與印章。現金發放日期訂於1/24及1/25，時間為上午８時30分至下午４時，通知單將自1/16起陸續寄送。



市府為確保所有符合資格的長者都能順利領取春節禮金，特別安排補領時段。未能於發放日領取的長者可於1/30、1/31及2/6、2/7前往戶籍地所屬聯合里辦公處補領，補領時間為上午９時至中午12時、下午２時至５時。同樣地，長者也可選擇申請轉帳方式領取，申請期間為3/2至3/15，提供線上及紙本２種申請管道，款項預計於4/30前撥款入帳。市府特別提醒，逾期未領取或未申請轉帳者將視同放棄，恕不再發給。

