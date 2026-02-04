年前「清算相欠」 專家揭2事速辦 開春財運事業旺到爆

節目中心／黃唯碩、林瓊玉報導

隨著農曆新年的腳步臨近，各地年節氣氛日漸濃厚。對多數民眾而言，農曆初一才是真正意義上的新年起點。而在傳統民俗中，歲末除了大掃除，更有「清算相欠」的深遠意涵。民俗專家指出，有兩件關於「歸還」的事情若能趕在年前完成，不僅能讓心情豁然開朗，更有助於開春運勢大開。

農曆新年即將到來。（圖／三立新聞網）

物品歸位：象徵來年萬事具備

首先，民間古語有云：「柴頭椅子搬歸位」。這句話傳達出一個重要觀念：凡是屬於自家的物品，不論價值大小，若在年前借予他人，都應在除夕前討回並安置妥當。

在早期農業社會，這項習俗具有強烈的務實意義。所謂「柴頭椅子」泛指所有生活用具與生財工具，若能在年前將外借物品全數收回，象徵著來年開春投入工作時，資源皆已準備就緒，不至於出現臨時找不到工具、甚至向他人賒借的情況。這種「物歸原主」的圓滿感，被視為提升新年事業運與工作效率的重要基石。

柴頭椅子。（示意圖／三立新聞網）

誠信為本：債務清償與「寬謝」禮俗

其次，「欠錢不能欠過年」則是臺灣社會最深植人心的鐵律。新年象徵萬象更新，若債務跨越年關，在民俗心理上代表著「舊債纏身」，恐導致未來一年的財運陷入低潮。從現實層面觀察，努力了一年若無法如期還款，除了個人信譽受損，欠債壓力也會間接影響人的氣場與判斷力。

然而，若受限於現實條件無法悉數還清，傳統習俗中亦有「寬謝」的人情補救之道。早期欠債者會備妥「紙包糖品、麵線、雞蛋」等象徵吉祥與誠意的禮品，親自拜訪債權人。此舉一來是為了表達感謝，二來是親自稟告難處並說明還款計畫。這種「禮數到位」的誠懇態度，能有效緩解彼此的心理芥蒂，避免失信於人。

糖品代表「甜頭」，希望對方吃甜甜、說好話，緩和欠錢的尷尬氣氛。（示意圖／三立新聞網）

年前的這兩大禁忌，其實核心皆在於處理人與人之間的相欠，帶著虧欠之情邁入新歲，必然會影響個人的情緒與運勢。反之，若能將物權與錢債釐清，讓彼此關係回復圓潤融洽，自然能營造出一帆風順的開端。專家呼籲，與其盲目迷信，不如趁著年前將人際關係中的「負債」清零，以最輕盈的心態與良好的互動關係，迎接新年的萬象更新。

