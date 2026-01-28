年前 3C 採購怎麼買最聰明？燦坤 x 大通「2026年燦坤PX熊神交心日」兩大攻略曝光！第 2 件 6 折讓你買到手軟

【記者蔡富丞/綜合報導】領到年終獎金，心癢癢想幫家裡的 3C 設備換新裝嗎？先別急著刷卡！今年春節前夕最受矚目的 3C 通路盛事——燦坤與大通電子聯手打造的「2026年燦坤PX熊神交心日」，即將於 2026 年 2 月 2 日至 2 月 11 日霸氣登場！

這一次，燦坤與大通不只請來三太子坐鎮，更針對消費者的不同需求，精闢規劃了兩大「神級」採購專區：「主機神週邊」與「好物熊推薦」。不管你是追求極致效能的設備控，還是喜歡囤貨撿便宜的小資族，這篇攻略絕對讓你買得精準、省得有感，笑著過好年！

▲圖說:2026年燦坤PX熊神交心日是換新機的最好選擇。{圖片提供/大通電子}

你是不是也有這種經驗：花大錢買了 8K 電視，結果看串流媒體還是覺得畫質平平？買了最頂規的電競筆電，結果接上投影機開會時卻頻頻斷訊？大通電子總經理一語道破：「很多時候，不是你的主機不夠強，是你的周邊配不上它！」

為了讓大家昂貴的主機不再受委屈，本次活動強打「主機神週邊」概念，強調透過完美的「神隊友」助攻，才能實現「主機 + 週邊 = 高效工作 x 高品質生活」的黃金公式。現場特別展示了五大必敗組合：

1.《電視必備》： 過年全家窩在客廳，你的大電視需要一條真正通過認證的 8K HDMI 線，才能釋放細膩畫質；或是搭配 WTR 無線傳輸器，把手機畫面無縫投影到大螢幕，讓阿嬤看孫子的影片不用瞇瞇眼。

2.《手機必備》： 在這個講求效率的時代，時間就是金錢。搭配大通的高速 CC 線，支援大電流快充與資料秒傳，讓你的手機隨時滿血復活，不再有電量焦慮。

3.《筆電必備】： 想在咖啡廳優雅辦公？你不需要帶磚頭般的變壓器。一顆 PWC 氮化鎵充電器加上多功能 HUB，輕鬆整合所有介面，讓你的公事包輕了一半，工作效率卻翻倍。

4.《螢幕必備》： 設計師與操盤手最懂的痛！透過 MST 多串流傳輸與 DP 線材，輕鬆串接多個螢幕，視窗再多也不怕，多工處理行雲流水。

5.《家電必備》：這點最重要！年節圍爐火鍋、暖氣全開，沒有一條具備過載保護的 PEC 安全延長線怎麼行？它是守護全家團圓時刻的隱形保鑣。

如果說「主機神週邊」是為了品質，那麼「好物熊推薦」就是為了讓你荷包「發發發」！大通電子深知現代人忙碌的生活型態，常常發生充電器忘在公司、傳輸線只有一條不夠用的窘境。因此，本次特別企劃「同品項第 2 件促銷價再享 6 折」的超殺優惠！告訴你為什麼好東西必須成雙成對。

你想想，充電頭家裡放一顆、公司放一顆、包包裡再備一顆，走到哪充到哪，這才叫便利生活；行車記錄器自己裝一台，也幫老婆、爸爸的車各裝一台，安全不能有漏洞。

記得，「一件太少」，趁現在把整年份的消耗品、便利配件一次補齊，才是真正的精算大師。

除了上述兩大專區的超值攻略，燦坤這次出手也沒在客氣。活動期間（2/2-2/11）只要單筆消費滿 3,000 元，直接送你 300 K幣；滿 5,000 元更豪送 600 K幣，回饋率誠意滿滿，讓你下次消費還能繼續抵。

以為這樣就結束了嗎？只要有買大通商品，就有機會參加抽獎，獎品包括市價萬元的旗艦級「Ai17 PRO 雙鏡AI行車記錄器」（共 3 台）以及超夯的「Type C行動無線影音傳輸器」（共 5 台）。這不只是買 3C，更是在試手氣、博好彩頭！

還在猶豫什麼？活動只有短短 10 天，錯過這波神級優惠，你可能要再等一年！快把這篇攻略存起來，2 月 2 日準時手刀衝燦坤，讓三太子陪你一起除舊佈新，用最潮的科技配件迎接金蛇年！