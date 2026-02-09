年前GG除毛爆災情！醫曝3大隱患：連鎖感染風險飆升

人類進入青春期後都會開始發展各種第二性徵，其中陰毛是相當常見的一種，不過有些人可能會為了美觀而除毛。恆昕泌尿科診所院長陳鈺昕表示，「GG比你想的還脆弱」，最近診間出現不少除毛災情，自行除毛主要有三大隱藏風險，分別是「微小傷口容易感染」、「性病傳染風險飆升」、「使用不當除毛工具」，可能導致私密處紅豆冰、甚至引發連鎖感染，呼籲想除毛最好求助專業醫師。

陳鈺昕在臉書粉專發文指出，自行除毛有三大風險，一是私密處皮膚較薄且敏感，自行除毛時可能造成肉眼不易察覺的微小傷口，沒有出血仍可能讓細菌入侵，導致發炎與感染；二是私密處毛髮具有緩衝與阻隔作用，除毛後會讓HPV、皰疹等性傳染病的病毒更容易透過親密接觸入侵，若曾感染過菜花，剃毛後的小傷口可能讓菜花因免疫力下降而復發。

廣告 廣告

陳鈺昕說明，三是使用不當除毛工具，若力度過大、除毛器具未徹底消毒清潔或除毛後未妥善護理，容易刺激私密處皮膚引發炎症、甚至出現膿包或丘疹。陳鈺昕指出，許多人除完毛可能會有性病或是毛囊炎症狀，其中毛囊炎是私密處毛囊出現圓形、像痘痘的紅色小凸起，中心可能出現白色膿頭，伴隨腫痛、搔癢、灼熱感；陰蝨則是患部出現劇烈搔癢感，尤其夜間癢感特別強烈，被叮咬處會出現紅疹、小紅點，未治療可能會出現藍灰色斑點，過度抓癢會導致破皮、甚至出現水泡與膿包，增加感染機率。

陳鈺昕建議，民眾除毛後3至5天應保持私密處清潔，避免去泡湯、泳池場所以預防感染，除毛時使用個人專用器具、不與他人共用，或選擇衛生有信譽的店家除毛，最後是除毛的頻率勿過於頻繁，降低對皮膚的刺激及私密處感染風險。陳鈺昕警告，「一旦私密處在除毛後出現紅、腫、痛，或搔癢、膿包等症狀，不一定都是毛囊炎，切勿先自行擦藥或服藥處理，建議儘速就醫，以免症狀加劇、增加治療難度」。

更多中時新聞網報導

全球流感、麻疹疫情多 春節出遊小心

張震在哀與榮間學退一步看人生

呼吸牽動情緒 常嘆氣易憂鬱