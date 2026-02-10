１１５年加強重要節日安全維護工作 宜蘭縣啟動

一一五年加強重要節日安全維護工作，宜蘭縣九日晚間二十二時啟動。（宜蘭縣警局提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

一一五年加強重要節日安全維護工作自二月九日二十二時起至二十三日二十四時止，為期十五日，正式啟動。

代理縣長林茂盛九日晚間二十一時，在警察局長陳金城及協勤民力幹部陪同下，前往宜蘭警察分局慰問春節期間堅守崗位的員警、義警、民防、義交、志工及警友會等協勤人員，肯定其辛勞付出，並致贈慰問品，表達關懷與敬意，預祝春節平安如意。

林茂盛表示，春節期間人潮與車流顯著增加，警方特別針對公共運輸場站加強安全巡邏，並結合各類協勤民力，建構警民合作平台，有效提升應變效能與社區防護能量。

針對寒假期間青少年活動頻繁，警方加強巡守網咖、KTV、公園等青少年聚集場所，落實防範偏差行為與犯罪預防。交通方面，除設置「交通快打部隊」即時疏導車流外，亦全面強化取締酒駕行動，維護用路人安全。