年化配息大勝0050、00922！新市值009803配息近7% 半年報酬33.4%

勞保破產消息時常登上媒體版面，距離退休還很久的青、少壯年都很擔心，有無可能領不到退休金，因此專家都呼籲要自己準備好，可以購買保單、投資股票及ETF等，尤其ETF又有分市值型、高股息型以及債券型等，若是已經要準備退休，可以多購置高息跟債券固定等收益產品，市值型則是適合還在打拚階段的人，因為台股目前持續往上，想要擁有可觀報酬率，市值型仍是首選。

市值型ETF不是只有賺資本利得，也有機會賺到配息，如今年三月掛牌的新市值型ETF 009803，上次配息0.19元，填息僅花五天，本次配息公布後，以公告日當天收盤價計算，年化配息率達到7%，最後買進日在12/16，而且身爲市值型ETF新兵，009803從3/12掛牌至10/31為止，含息報酬率為33.4%。

至於其他的市值型ETF，00905從3/12~10/31的含息報酬率為29.5%，前一次的配息率5.97%，並花了八天填息;00922含息報酬率約23.5%，前次配息率5.96%，花了108天才填息，以前次填息速度跟報酬率來說，都比不上009803。

009803屬於新市值型ETF，選股邏輯著重於市值強、獲利強、高動能與成長幅度大的企業，由此挑選成分股，才可以確保ETF能穩健成長，且有穩定的配息。目前009803前十大持股，第一名為護國神山台積電，佔比高達三成多，接下來依序還有鴻海、聯發科、富邦金、台達電等大企業。

目前股市雖然整體向上，但是偶有波動，所以市值型投資也可以說是價值投資，在市場盤整的時候，用較低價格買進高價值標的，就不需要擔心跌價要不要賣，或是什麼時候才要買進了。

