一年半三次國政選舉？ 高市早苗解散眾院引發政策及公費爭議

日本首相高市早苗。（美聯社）



日本首相高市早苗已決定解散眾議院，日媒指出，她主打的外國人政策與其他重點政策的推動方向也將受此影響。分析認為，頻繁的國政選舉不僅可能使公費支出增加，也可能導致政策推動停滯。

日本《讀賣新聞》報導，日本首相高市早苗預計19日召開記者會，說明解散眾院的理由。她周邊的人士表示，此舉旨在「強化政權基礎，推動看板政策」。不過，這也將影響國會審議新年度預算案及其他重要法案的進度。

高市今年初曾宣布，計畫設立跨黨派的「國民會議」，推動減輕現役世代負擔與減稅政策，作為社會保障與稅制改革的一環。然而，消息人士指出，解散眾院可能使「國民會議」成立延後至大選之後。

在野黨方面，則計畫將社會保障改革作為選戰主軸。日本最大在野黨立憲民主黨代表野田佳彥16日與公明黨代表齊藤鐵夫共同宣布，兩黨組成的新政黨「中道改革聯合」將主打「生活者優先」政策，包括減免社會保險金，並爭取因解散眾院而對政治空窗感到不滿的選民支持。

另外，日本政府近期將召開閣員會議，評估外國人政策方向，主要可能包括提高中長期居留與歸化日本籍門檻，以及防範欠稅或非法領取社會保障補助。

自民黨與日本維新會的聯合執政協議中，明確將社會保障改革與外國人政策列為施政重點。自民黨中堅人士認為，若執政黨在眾院選舉勝出，有助凝聚政府向心力，並改善國會審議延遲的局面。

不過，《日本經濟新聞》也指出，如果高市在本月23日即解散眾院，日本在1年半內將舉行3次國政選舉。眾議員目前才上任約1年3個月，尚未完成1/3任期，即面臨再度選戰。2025年7月是最近1次參議院改選，而前1次眾院選舉則在2024年10月。

頻繁選舉也將增加公費負擔。眾議院選舉耗資約600億日圓（約121億新台幣）。立憲民主黨幹事長安住淳批評說：「這是浪費納稅人的錢」，保守黨代表百田尚樹也指出：「1年半內國政選舉已舉行3次，太頻繁了」。地方政府為選舉準備的成本亦隨之增加，寒冬大雪地區的選舉海報設置及選民投票都面臨困難。





內閣官房長官木原稔16日表示，政府將「真誠因應地方公共團體的意見，並與中央及地方選舉管理委員會協調，確保選舉管理與執行萬無一失」。