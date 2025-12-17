一年半停職官司纏身 高虹安明天回新竹當市長：安定市政繼續進步

被停職1.5年的新竹市長高虹安（圖）即將復職。（圖／CTWANT攝影組）

內政部今（17）日下午指出，目前已收到新竹市政府對於遭停職市長高虹安的復職申請，並函文傳真回新竹市政府准予復職。高虹安則對此指出，預計明（18）日恢復市長職務。

高虹安近年官司纏身，最受矚目的是過去擔任立委期間被控涉入「助理費申報不實案」，有犯《貪污治罪條例》與《刑法》偽造文書之嫌。此案一審在2024年7月由台北地院認定高虹安確實虛報助理酬金及加班費約新台幣11.6萬元而被判處有期徒刑7 年4月並宣告褫奪公權4年，內政部旋即依法停止高虹安市長職務。然而16日二審宣判逆轉，臺灣高等法院將原涉之貪污部分改諭知無罪，直指立委助理費性質屬於「補助費」，僅依照《刑法》「使公務員登載不實」罪判處高虹安有期徒刑 6 個月並得易科罰金。臺灣高檢署則表明收到判決書後將研擬上訴。

由於此案貪污部分二審改判無罪，高虹安已正式向內政部申請復職新竹市長，據了解新竹市政府今天下午已收到內政部函文傳真，依據《地方制度法》第78條第2項規定高虹安獲准復職新竹市長，高虹安則說「明天就會去上班」。

代理新竹市長高虹安停職期間業務的前立委邱臣遠（圖）將功成身退。（圖／翻攝自邱臣遠臉書）

市府官員說，昨天一早高虹安的復職申請便已提出，今天下午市府正式收到內政部函文傳真，因此准予讓高虹安復職，目前公文正式電子交換還需要一點在途時間，但是內政部已經給電子檔、市府也收到了，已確定高虹安明天可以上班。

高虹安強調，這段停職期間備受煎熬，卻一直沒有忘記對新竹市還有責任，希望儘快回到市府工作與正常的生活，儘快讓新竹市民感受到安定和進步的新竹市，「我想這是最重要的」她重申。

※CTWANT提醒您：未經有罪判決確定者，皆應推定為無罪。

臺灣高等法院針對新竹市長高虹安被控在立委期間申報不實涉有《貪汙治罪條例》罪嫌二審諭知無罪。（圖／報系資料照）

