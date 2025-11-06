一年半狂減45kg！日本女諧星靠2個小改變，成功瘦掉「半個自己」網驚：根本重生等級！

collage001

說到日本藝人成功瘦身的代表，絕對不能不提到知名諧星 Yuriyan Retriever（吉田有里）！1990年出生、現年35歲的她，以大膽幽默的表演風格與率真的個性爆紅，是日本「棉花糖女孩」的代表人物之一。繼渡邊直美之後，她以自信又時髦的「肉感魅力」成為許多人心中的 Body Positive 偶像。

一年半狂甩45kg！

不過為了健康，Yuriyan 開始認真減重，在大約一年半的時間裡，她成功從110公斤減到65公斤，足足甩掉了45公斤，幾乎是一個成年人的體重，成果驚人！

雖然後來因Netflix影集《極惡女王》的角色需求，她一度增重回105公斤，但拍攝結束後又憑著正確的飲食與運動觀念，順利瘦回約70公斤，雖說比最瘦時稍微重一些，但她坦言：「我感覺自己豐滿健康，感覺就像回到了自己。」

減肥契機：從節目挑戰到真正為自己而瘦

Yuriyan分享，她下定決心減肥的契機是在2019年的電視節目中，遇見知名「美臀教練」岡部友。當時她參加「三個月減肥挑戰」企劃，在岡部的指導下，透過重量訓練與飲食控制成功瘦了10公斤。

不過節目結束後，她一度懈怠，又回到原來的體型。體重回升的同時，身體變得沈重、心情也低落，她坦言：「那段時間真的覺得自己看不到未來。」因此，她主動再次找上岡部友，這一次，她不再是為了節目或他人，而是第一次為了自己想變健康而減肥。

這次的成果不僅讓她瘦到65公斤，還考取了岡部監修的「美臀訓練講師資格」，正式成為教練！從藝人變成能激勵他人的健身榜樣，Yuriyan的轉變真的超勵志。

秘訣一：學會吃，才不會復胖！均衡飲食＋營養知識是關鍵

Yuriyan 曾因節目的瘦身計劃嘗試過各種極端飲食法，例如單一飲食法或嚴格控制熱量。雖然短期內有效，但很快就復胖。這次她學會與教練一起規劃餐單、研究營養比例，並親自下廚，不再讓飲食成為壓力。她說：「當我開始了解哪些食物對身體有益、哪些會造成負擔後，就能自己做選擇，而不是被慾望牽著走。」

減重最密集的三個月中，她的餐單以「原型食物＋高纖低油」為主：

早餐：現榨蔬果汁，以有機蔬果為主，提供飽足感與清爽能量。

午餐與晚餐：主食選用酵素糙米，搭配大量蔬菜與蛋白質（雞胸肉、豆腐、魚等），偶爾以日式高湯取代點心，既能暖胃又不怕熱量超標。

透過規律的飲食與營養搭配，她不僅成功瘦身，也養成了可長期維持的健康飲食習慣。

秘訣二：每天都動！重訓＋HIIT 打造緊實線條

喜歡運動的Yuriyan 分享，無論行程再忙，她都會每天安排運動時間，訓練內容包括：核心訓練、深蹲、臀橋，間歇高強度運動（HIIT）等，她甚至在家打造了一個迷你訓練空間，並分享：「我每天回家第一件事，就是換上運動服開始訓練。」

有時她也會與岡部友進行線上遠端教學，在Instagram上公開自己的訓練影片，讓粉絲們一起見證她的毅力與成長。這樣的日常運動不僅讓她體重下降，更養成了緊實線條與結實的體態。

從胖到瘦，她的搞笑實力不是來自身材，而是自信

胖胖的外型給人討喜的印象，對諧星來說或許是加分項，但Yuriyan曾在受訪時表示：「我並不是因為想演胖角色才增重的，而是吃得太多才長胖的。 雖然因為胖，我也能演一些笑話，但也沒有特別利用我的體重來創作笑話。」因此她開始為健康而瘦身，並且不再被外界審美綁架，而是找回了「為自己而努力」的動力。「真正的美，不是迎合標準，而是做回最自在的自己」真的超勵志的呀！

封面圖片來源：IG@yuriyan.retriever，@peachjohn_official

