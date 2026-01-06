年取締1.2萬件超速 破歷史新高 蘇澳喜互惠前測速桿封王

宜蘭縣最新「測速王」正式出爐，冠軍由蘇澳鎮蘇港路、喜互惠超市前的固定式測速照相桿拿下。（警方提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣最新「測速王」正式出爐，冠軍由蘇澳鎮蘇港路、喜互惠超市前的固定式測速照相桿拿下，去年累計取締1萬2778件超速違規，不僅刷新全縣歷史紀錄，也大幅領先第二名的4292件，取締量更是2024年測速王的近4倍。

根據統計，宜蘭縣去年交通違規取締總件數達23萬4523件，其中超速違規5萬1341件，占比超過兩成，為各類違規之最。目前全縣共設置88支固定式測速照相桿。

去年固定式測速照相桿取締件數前五名依序為：

第一名為蘇澳台9線103公里又562公尺南下，取締1萬2778件；第二名是礁溪191線4公里瑪僯段北上，4292件；第三名為蘇澳台9線117公里又772公尺、新澳隧道北上，4107件；第四名是頭城台2線131公里又121公尺、外澳段南下，3732件；第五名則為南澳台9線135公里又841公尺、觀音隧道北上，2731件。

新科「測速王」所在位置，正是國道5號蘇澳交流道銜接蘇花改的重要動線，車流量長年居高不下。警方指出，該路段鄰近國立蘇澳海事，速限僅50公里，測速點設於下坡且路幅寬直的路段，駕駛人稍不留意便容易超速。

警方也提到，該測速照相桿於2024年底更換新設備後，拍攝與執法效率明顯提升，直接反映在去年取締數據上，提醒駕駛行經此路段務必放慢車速，以免一時疏忽遭開罰，讓荷包失血。

