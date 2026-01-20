一年只剩10萬新生兒 台灣正被少子化「溫水煮青蛙」

（圖／翻攝YOUTUBE）





台灣少子化問題持續惡化，已逐步升高為攸關國家安全的結構性危機。媒體人黃暐瀚在臉書指出，2025年新生兒數僅10萬7812人，不僅創下歷史新低，過往「龍年效應」也已失靈，顯示年輕世代普遍面臨「不想生、不敢生、不會生」的現實困境。他警告，少子化將衝擊勞動力、教育、醫療、長照、國防與財政基礎，未來恐引發產業泡沫、學校關閉、健保與國防體系承壓，是一場正在被忽視的嚴峻國安危機。

「台灣少子化危機」，黃暐瀚表示，兩週前看到2025年的新生兒數字居然是10萬7812人！這才驚覺，台灣已經面臨了嚴重的國安危機，但大多數人，並未真正理解問題的嚴重性。

黃暐瀚指出，國民政府播遷來台之後，台灣基本上維持一年出生40多萬人，1970年代降為30多萬，90年後20萬，千禧年後不到20萬。整體大趨勢一路往下降，但每遇「龍年」總可以強勢逆轉：

1976年 43 萬

1988年 33萬

2000年 30.5萬

2012年 23萬

2024年 13萬

黃暐瀚說，但到了2024年已經完全沒有龍年生育行情，顯示現在的年輕人「不想生、不敢生、不會生」。

黃暐瀚表示，他特別請新光醫院副院長洪子仁來他的廣播節目「暐瀚撞新聞」談少子化的問題，這兩年百工百業屢傳缺工，回頭看25年前台灣還一年出生30萬人，等12年後，24年後，台灣不止缺工，很多行業很可能會直接泡沫，學校關閉，餐廳倒閉，長照無人，國防無力，繳稅不夠，連健保都會跟著垮掉。

黃暐瀚強調，這是嚴峻的國安危機，卻在每日吵鬧的新聞中被淹沒。正所謂溫水煮青蛙，不可不察。

