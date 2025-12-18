一年吞噬上百億現金，美國超商淪為最新「詐騙黑洞」！CNN：加密貨幣ATM吸走老人棺材本

美國佛州一家OK便利商店（Circle K）內，區域經理正對著一台自助機器生氣，因就在不久前，又有一名年長受害者、在詐騙犯的電話誘導下，將數千美元現金投入這台機器，就此消失無蹤追不回。這位經理向前來處理的警察抱怨，自己非常厭惡這些機器，恨不得將它們移除，但總公司不允許，因為這個機器就是所謂的加密貨幣ATM，提供兌換比特幣（Bitcoin）和現金的雙向服務，還能讓超商每年賺取大把租金。

有線電視新聞網（CNN）最新專題，直接以「一個主流便利商店，是如何變成虛擬貨幣詐騙溫床」為名，曝光這個類似於台灣常見的ATM匯款詐騙手法，只不過在當前的美國，詐騙集團使用的交易平台，是一個更難追蹤或幾乎無法追回的虛擬貨幣平台。

報導提到，光是2025一年、數以千計的美國民眾，其中多數是收入有限的退休族群，先後遭遇詐騙集團誘導，在不熟悉原理狀態下，操作加密貨幣ATM，進而損失超過2.5億美元（約新台幣78.9億元）。而其中多數受害者，都是在OK便利商店內的機器上，遭詐騙集團洗劫一空。

調查團隊檢視超過150起、發生在便利商店加密貨幣ATM詐騙案件，同時還訪問相關店舖的17名員工。他們表示，自己上班期間確實曾經目睹、甚至嘗試阻止此類詐騙行為。其中一人還爆料，自己曾目擊一名男子疑似因為被騙而惱怒，試圖手持大錘砸毀ATM機器，想以此方式取回被騙走的現金。

在美國便利商店設置的虛擬貨幣ATM，不只可以用比特幣帳戶領現金、也能用現金直接投資。（翻攝自官方粉專）

不少員工則表示，他們都曾向管理階層反映這些詐騙問題，但幾乎未見實質回應。

CNN發現，Circle K便利商店一直是加密貨幣ATM產業最大的合作夥伴之一，透過出租店內空間、讓業者放置加密貨幣ATM機器，藉此賺進數百萬美元租金，而正因為這筆高額業外收入，即便有大量證據顯示，這些機器已成為國際詐騙集團的關鍵工具，超商高層似乎也沒有要切斷連結。

佛州當地一名超商副店長黛比（Debbie Joy），日前受邀前往市議會時直言，公司的政策非常簡單，『那不是我們的機器，也不是我們的問題』。

公司有警示

面對外界和自家員工質疑，Circle K總部發言人表示，已多次透過電子郵件與內部訓練，提醒員工注意加密貨幣ATM詐騙。但這家大型超商依然堅持，這些機器是由「第三方擁有與管理」，他們的員工並不負責或監督顧客的交易行為。

而且，從公司聲明還能發現，Circle K超商依然與Bitcoin Depot延長續約，出租店舖空間放置機器，平均每台ATM每年可替商店帶來數千美元額外收入。

受害者故事

67歲退休人士史蒂夫．貝克特（Steve Beckett），2024年某天看到電腦螢幕上，突然跳出「遭駭」警告，撥打上方所謂的技術支援電話後，被對方指示前往、自家附近的Circle K超商，利用加密貨幣ATM「保護帳戶資金」。他被指示，將7000美元（約新台幣22萬元）現金投入機器，直到整個流程走完，才意識到自己上當受騙。

這類案件自2021年Circle K便利商店開始與Bitcoin Depot合作後，迅速激增且區域不斷擴大。聯邦調查局（FBI）向美媒指出，光是今年就接獲超過1.2萬起、和加密貨幣ATM詐騙有關的投訴，粗估1至11月受害總金額超過3.3億美元（約新台幣104.1億元）。

警方報告還提到，受害者遍及亞特蘭大、拉斯維加斯，以及南部與中西部的偏遠小鎮，詐騙集團經常會假冒科技企業客服、執法人員，甚至特定政治人物，藉此讓民眾第一時間難以辨別真偽。

部分受害者嘗試提告加密貨幣ATM業者，但成效非常有限；另外也有受害者轉而控告Circle K超商，指控該公司「明知」機器被大量用於詐騙，卻未採取有效干預和限制。

與此同時，隨著相關詐騙案愈來愈多，至少18個州議會從2023年起，逐步進行立法或制定新規範，限制加密貨幣ATM的交易金額上限，以及設定「詐騙退款義務」。而身為主要營運商的Bitcoin Depot，面對日益嚴格的監管，他們也自家投資人，受新法規影響、未來營收可能大幅下滑，並不排除撤出那些嚴格監管的州。

