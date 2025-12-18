年吸1970萬人次！國家公園署預告明年辦近300場活動

內政部今天表示，國家公園每年平均吸引約1970萬人次造訪，依據各園區自然與文化特色，辦理生態觀察、文化導覽、在地走讀及環境教育等多元活動，明年預計辦理近300場次以上活動、特展及講座。（內政部提供／王千豪台北傳真）

內政部今（18）日部務會報安排國家公園署報告「115年度第1季重要活動規劃」。部長劉世芳表示，國家公園在兼顧自然保育與公共遊憩服務前提下，推出精彩國家公園系列活動，讓更多民眾能以適切方式親近自然、理解保育價值，並逐步強化國際推廣及形塑具代表性的國家公園特色品牌。

內政部表示，國家公園每年平均吸引約1970萬人次造訪，依據各園區自然與文化特色，辦理生態觀察、文化導覽、在地走讀及環境教育等多元活動，明年預計辦理近300場次以上活動、特展及講座，國家公園署特別依活動內容主軸區分特色類型，訂定「精采國家公園」主題，串聯「國家公園藝術季、自然嘉年華、Fun遊國家公園」3大類活動向民眾推薦，持續透過多元活動深化環境教育、推動永續旅遊。

內政部指出，明年第1季國家公園活動將以「元旦」及「春節」為重要節點，結合節慶文化與自然保育意涵，規劃具參與感之特色活動。元旦期間規劃七星山迎曙光、觀霧榛山健行趣等自然體驗活動，引導民眾以親近自然的方式開啟新年；春節期間則結合傳統年節文化，臺中都會公園一起寫春聯、壽山及台江紅包拓印、雪霸、玉山原民部落文化展演賀新春等活動，營造兼具年節氛圍與環境教育意義的公共空間，讓民眾在走春踏青的同時，深化對自然保育與永續理念的認識，展現國家公園在重要節慶中所扮演的公共服務與文化傳承角色。

內政部說明，國家公園署自明年起推動整體國際性活動，包括「國際低碳登山研討會」、「國家公園國際馬拉松」及「福爾摩沙北回永續保育與觀光國際研討會」，透過跨部會合作與國際交流，展現我國在永續保育、健康促進與綠色旅遊領域之政策成果，並結合交通部觀光署等相關單位資源，強化國家公園國際行銷，提升臺灣國家公園品牌能見度。

內政部強調，未來國家公園署將持續深化活動內容品質、結合數位行銷與跨域合作，在兼顧保育治理前提下，逐步擴大活動影響力，透過持續經營具高度辨識度的品牌型活動，讓國家公園不僅是旅遊目的地，更是全民共享、世代傳承，並走向國際的重要臺灣品牌。

