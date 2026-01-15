年味提前到！彰化榮家手作宮燈迎新春 年味滿溢

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】農曆春節將至，彰化榮家今（15）日舉辦「年味宮燈創意手作」活動，邀請臺中榮總埔里分院社工師余金英指導，帶領住民親手製作宮燈，現場笑聲、祝福聲不斷，濃濃年味提早在榮家綻放。

彰化榮家舉辦「年味宮燈手作」活動，邀住民親手DIY宮燈，提前感受濃厚春節氣氛，現場笑聲與祝福滿溢。（彰化榮家提供）

春節的喜氣悄然來到彰化榮家，活動教室被五彩繽紛的紙材、燈籠框架和吉祥飾品點綴得熱鬧非凡。桌上整齊擺放著象徵好兆頭的年節素材：金黃鳳梨代表「旺來」、橘子象徵「大吉大利」、鮮紅柿子傳達「事事如意」、白色菜頭寓意「好彩頭」，還有閃亮的錢幣與色彩繽紛的花卉。陽光透過窗戶灑落，映照在每個認真創作的臉龐上，場景溫暖而充滿期待。

社工師余金英在前方示範，耐心講解每個步驟，並細心協助住民固定紙片與裝飾。住民們小心翼翼地挑選喜歡的元素，手指靈巧地折、剪、黏，燈籠逐漸從平面紙張變成色彩鮮亮、象徵吉祥的立體作品。每完成一個步驟，就有長輩忍不住拍手叫好，笑聲、讚嘆聲和「好漂亮！」的驚呼聲此起彼落，教室裡氣氛熱絡而溫馨。

除了製作宮燈，住民們還互相分享過年的趣味回憶。一位阿嬤笑著說：「小時候家家戶戶都掛紅燈籠，今天自己做燈，好像又回到過年的除夕夜。」另一位長輩則興奮地展示完成的宮燈，說：「這個鳳梨燈，我要掛在房間，讓新年旺旺來！」這些小小的互動，讓活動不只是手作體驗，更成為情感交流的溫暖時刻。

余金英表示，活動設計融入「除舊佈新」理念，結合多種具有吉祥寓意的元素，希望住民在親手製作的過程中，重溫年節傳統與祝福，也讓手作成為喚起美好回憶的橋樑。

彰化榮家主任蘇再勝指出，透過年節手作活動，住民不僅提前感受春節氣氛，也提升生活參與感與社會互動，對心理健康有正向助益。他表示，未來將持續結合文化傳承與創意活動，讓住民在榮家生活中感受到溫暖、尊重與歸屬感，讓每個春節都充滿喜氣與祝福。