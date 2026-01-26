年味故事暖心登場 高雄兒美館「過年故事會」2/1開講迎新春

新春佳節將近，高雄兒童美術館將於2月1日（日）下午3時30分，在一樓中庭推出「歲時好味：過年故事會」，邀請親子一同在故事與年味中迎接新年。活動特別邀請深受孩子喜愛的說故事達人「胖叔叔」現場說書，透過生動表演，為大小朋友端上一場充滿節慶氛圍的故事饗宴。

↑圖說：高雄兒美館每年一度的胖叔叔說年節故事廣受大小朋友歡迎。（圖片來源：高雄市立美術館提供）

兒美館表示，此次故事會精選兩則富含寓意的童話作品。《咕嚕嚕涮鍋子》以寒冬裡的一鍋熱食為主軸，描繪陌生人之間因分享而產生的溫暖連結，傳遞團圓與陪伴的節慶意象；《小克勞斯與大克勞斯》則透過幽默機智的情節，帶領孩子思考選擇與行動所帶來的不同結果。期盼孩子在聆聽故事的過程中，感受年節情感，也開啟對新一年的想像與期待。

活動同時跨界攜手高雄百年漢餅品牌「舊振南」，為故事會增添濃厚年味。主辦單位指出，舊振南長期支持兒美館節慶說故事活動，希望讓傳統文化不只停留在歷史記憶，而能成為陪伴孩子成長的生活體驗。當日將為前400位參與活動的孩子準備限量年節好禮，讓故事的溫度延續到味蕾與記憶之中。

↑圖說：大小朋友在過年故事會中一同共度歡樂的新春時光。（圖片來源：高雄市立美術館提供）

「歲時好味：過年故事會」將於當日下午3時起開放2至12歲孩童領取號碼牌，每人限領一張，數量有限，額滿為止，活動結束後可憑號碼牌兌換年節贈禮。兒美館邀請全家大小在新春前夕走進美術館，以故事為媒介，共度溫馨且充滿文化氣息的迎年時光。更多活動詳情可至高美館官方網站及臉書、Instagram「高雄市立美術館」查詢。

