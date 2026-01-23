年味最經典！明星花露水飄香畢卡索光影展年貨大街

農曆新年將近，除舊佈新不只是大掃除，更是迎接新年好運的重要儀式。百年香氛品牌明星花露水，以一般民眾熟悉而安心的香氣，走進藝術展覽、文化地標與年節市集，讓香氣成為生活日常的一部分，陪伴民眾在歲末年終，為生活添香氛、迎接新年開啟清新、旺盛的好運氣場。

「2026 台北世貿年貨大展」1月23至26日登場，明星花露水於世貿一館推出多項年節商品。圖：明星花露水提供

迎接農曆新年，明星花露水更將年味帶進最熱鬧的年貨現場，每年準時報到的「2026台北世貿年貨大展」1/23–1/26登場，明星花露水於世貿一館C728攤位推出多項年節限定優惠最低五折起，包括明星花露水禮盒組、經典葫蘆瓶擴香吊飾買一送一，以及限定周邊首次亮相，現場打卡按讚還可獲得驚喜好禮，讓民眾在補年貨、選伴手禮的同時，也為居家空間準備一份「噴香香」的新年儀式。

百年香氛明星花露水以精湛的香氛工藝跨界結合光影科技，依畢卡索名作推出四款限量聯名款。圖：明星花露水提供

不僅在年貨大街增添年味，明星花露水更走進藝術場域，《「永恆畢卡索」光影藝術展：藝術、繆思與知己》中正紀念堂盛大開展，這場機會難得的沉浸式展覽，明星花露水以精湛的香氛工藝跨界結合光影科技，透過「眼睛所見」與「氣味所感」的雙重感官設計，依據畢卡索名作推出四款限量聯名香氛，為觀眾打造更完整、立體的藝術體驗，開啟一場全感官的沉浸式旅程。

明星花露水長期進駐台北西門紅樓，以經典香氣與創新包裝，讓經典香氛增添時尚與生活美學。圖：明星花露水提供

明星花露水董事長許清風表示：「中正紀念堂登場的《永恆畢卡索》光影藝術展，明星花露水首度跨界結合沉浸式藝術，推出展場限定四款聯名香氛，透過氣味與光影的雙重感官體驗，讓觀眾在欣賞藝術之餘，也將靈感與記憶「帶回家」。品牌以「氣味即記憶」的理念，讓香氛成為藝術與日常之間的連結，也象徵新一年從感官開始更新。

不僅走進藝術場域，明星花露水也長期進駐台北西門紅樓，成為在地文化與生活風格的重要一環。紅樓作為台北最具代表性的文化地標之一，融合創意、設計與節慶氛圍，明星花露水以經典香氣與創新包裝，陪伴民眾在年節前走逛選物、採買年禮，讓傳統年味多了一分時尚與生活美感。

明星花露水表示，農曆年前的大掃除，不只是整理空間，更是象徵送走舊氣、迎接新運，讓居家環境煥然一新的重要時刻。從擦拭桌面、整理櫥櫃到清潔居家角落，完成清掃後，於客廳、玄關、臥室或衣櫃中輕噴明星花露水經典香氛，「先整理、再添香」讓空氣瞬間轉為清新宜人的氣息，也為剛整理好的空間留下乾淨而安心的香味；而偏好現代香調與風格設計的消費者，則可選擇明星花露水副品牌MSLS系列產品，為居家空間增添更具層次感的香氛氛圍。

若無法到現場的消費者，也可透過明星花露水官網選購，活動期間單筆消費滿888元，即可獲得2026明星花露水手繪桌曆，讓年味與好運一路陪伴民眾度過新的一年。

