年味滿滿！ 屏東演武場化身時光機 柑仔店、大紅豬撲滿好吸睛

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣政府即日起於屏東演武場推出「屏藏心－舊時光月台」特展，以懷舊與收藏為主題，透過情境式策展手法，重現老街景、柑仔店、黑膠唱片與經典生活物件，帶領民眾展開一場溫柔而動人的時光旅程，重溫過往的生活溫度與記憶。

屏東縣府文化處表示，本次展覽邀請收藏家李家羽與金愛娣共同參與，展出多年珍藏的老物件，並規劃「記憶街景」、「懷舊生活」及「收藏展示」三大展區。展場中可見雜貨店、公用電話等熟悉街道意象，喚起昔日街坊日常的集體記憶；另重現客廳、臥房等居家場景，呈現早年家庭生活的質樸樣貌。同時展出的黑膠唱片、玩具公仔、復古玩具等經典收藏品，也勾勒出不同年代的生活軌跡。

廣告 廣告

演武場戶外廣場特別設置大型經典小豬撲滿造型裝置，討喜可愛，象徵「聚財、存福」的美好寓意；隨著農曆新年腳步將近，也為展覽增添濃厚年節氛圍，吸引來往民眾駐足拍照打卡。

此次藏品多半來自屏東在地收藏家李家羽，人稱「富哥」的他，因為迷戀老物的質感而展開尋寶旅程。二十多年來，他把與過去生活息息相關的老站牌、童玩、公仔與各式帶著歲月痕跡的物件，一件件細心保存下來。

文化處指出，收藏不只是物件的留存，更是對故事與溫度的累積。「屏藏心－舊時光月台」不僅是一場懷舊展覽，更是一段跨世代的情感對話，透過一件件老物件訴說時間的故事，讓不同年齡層的觀眾在展場中找到屬於自己的記憶片段，即日起展至今(2026)年3月15日止，免費參觀。

【看原文連結】

更多自由時報報導

要求速與台灣恢復邦交 宏都拉斯蝦農無法再等了 徹底對中絕望

不是東京大阪！一票台人狂推日本「這1市」：最人性化適合旅遊

今晚明晨最冷「部分地區不到10度」 週六回暖、下週二又變天

獨家》醫療暴力！酒後割腕暴走 重拳打飛中港澄清護理師成腦震盪

