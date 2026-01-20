年報揭露永續資訊 首階段126家上市櫃公司明年申報

（中央社記者蘇思云台北20日電）金管會今天表示，依照公開發行公司年報應行記載事項準則，要求上市櫃公司自115會計年度起、分3階段適用IFRS永續揭露準則，年報中需揭露永續相關財務資訊，首階段資本額新台幣100億以上、合計126家上市櫃公司適用，將自116年起申報。

金管會今天表示，為增加永續相關財務資訊的可比較性，以及提升投資人信賴、引導永續資金投入，金管會已在去年11月7日修正「公開發行公司年報應行記載事項準則」，要求上市上櫃公司自115會計年度起按實收資本額分3階段適用IFRS永續揭露準則，並於年報中以專章方式揭露永續相關財務資訊。

廣告 廣告

金管會證期局副局長黃厚銘指出，3階段時程分別為，第一，實收資本額100億元以上上市櫃公司，應自115會計年度起適用永續準則編製永續相關財務資訊，並自116年起申報，合計約126家公司。

第二，實收資本額50億元以上、未達100億元的上市櫃公司，應自116會計年度起適用永續準則編製永續相關財務資訊，並自117年起申報，合計約118家公司；第三，實收資本額未達50億元的上市櫃公司，應自117會計年度起適用永續準則編製永續相關財務資訊，並自118年起申報，合計1694家公司。

黃厚銘提醒，公司判斷適用IFRS永續揭露準則的時程時，其實收資本額是以編製永續相關財務資訊的會計年度報導期間結束日的實收資本額做判斷，以第一階段公司為例，應以115年底的實收資本額是否達100億元進行判斷並預為因應，盡早規劃導入工作。

為協助公司順利接軌，金管會督導「推動我國接軌IFRS永續揭露準則」專案小組製作參考範例，提供業者參考，第1階段的公司在115會計年度開始適用編製永續相關財務資訊，並在116年3月16日前與年度財務報告同時公告申報，目前進度尚無重大落後狀況。（編輯：潘羿菁）1150120