年報揭露永續資訊 首階段126家上市櫃公司明年申報
（中央社記者蘇思云台北20日電）金管會今天表示，依照公開發行公司年報應行記載事項準則，要求上市櫃公司自115會計年度起、分3階段適用IFRS永續揭露準則，年報中需揭露永續相關財務資訊，首階段資本額新台幣100億以上、合計126家上市櫃公司適用，將自116年起申報。
金管會今天表示，為增加永續相關財務資訊的可比較性，以及提升投資人信賴、引導永續資金投入，金管會已在去年11月7日修正「公開發行公司年報應行記載事項準則」，要求上市上櫃公司自115會計年度起按實收資本額分3階段適用IFRS永續揭露準則，並於年報中以專章方式揭露永續相關財務資訊。
金管會證期局副局長黃厚銘指出，3階段時程分別為，第一，實收資本額100億元以上上市櫃公司，應自115會計年度起適用永續準則編製永續相關財務資訊，並自116年起申報，合計約126家公司。
第二，實收資本額50億元以上、未達100億元的上市櫃公司，應自116會計年度起適用永續準則編製永續相關財務資訊，並自117年起申報，合計約118家公司；第三，實收資本額未達50億元的上市櫃公司，應自117會計年度起適用永續準則編製永續相關財務資訊，並自118年起申報，合計1694家公司。
黃厚銘提醒，公司判斷適用IFRS永續揭露準則的時程時，其實收資本額是以編製永續相關財務資訊的會計年度報導期間結束日的實收資本額做判斷，以第一階段公司為例，應以115年底的實收資本額是否達100億元進行判斷並預為因應，盡早規劃導入工作。
為協助公司順利接軌，金管會督導「推動我國接軌IFRS永續揭露準則」專案小組製作參考範例，提供業者參考，第1階段的公司在115會計年度開始適用編製永續相關財務資訊，並在116年3月16日前與年度財務報告同時公告申報，目前進度尚無重大落後狀況。（編輯：潘羿菁）1150120
其他人也在看
法人齊砍籌碼偏冷 台積電尾盤救場台股創高續航/聯電受惠漲價題材 矽光子紅燈連發/黃金狂飆4717美元新高 匯率壓力找上楊金龍｜Yahoo財經掃描
周一美國市場適逢馬丁路德金紀念日，休市暫停交易一天。亞股表現普遍低迷，日股下跌、韓股回檔，港股走跌，上證指數小幅走弱，區域市場氣氛偏保守。 台股今（20）日上演「先蹲後跳」，加權指數開盤一度大跌近300點、最低下探31,340.10點，隨後跌幅逐步收斂並翻紅，終場上漲120.70點、收31,759.99點，續創收盤歷史新高，成交值達7,783.51億元；權值股漲少跌多，但台積電(2330)尾盤買盤進場推升股價收在1,775元、上漲15元同寫收盤新高，成為指數翻揚關鍵，二哥聯電(2303)則受8吋代工報價調漲想像帶動強勢表態，盤面資金同步點火矽光子概念股；另一頭記憶體族群受外媒點名「記憶體關稅」壓力影響震盪加劇，南亞科(2408)盤中重挫後跌幅收斂收小跌，旺宏(2337)逆勢收紅，而軍工股則在國防採購題材助攻下吸引買盤，龍德造船(6753)亮燈漲停，雷虎(8033)、漢翔(2634)、晟田(4541)等同步走揚，呈現「權值穩盤＋題材輪動」的高檔拉鋸格局。Yahoo財經編輯室 ・ 4 小時前 ・ 1
【Follow法人】外資大砍7萬張友達殺最兇 狂掃貨台玻8.8萬張
三大法人今（20）日賣超154.97億元，其中外資賣超力道減弱，仍續賣39.83億元。投信賣超85.82億元，並已連續18日站在賣方。其中，面板族群成為主要提款對象，友達（2409）、群創（3481）分別遭調節7萬及3萬張；老牌AI股緯創（3231）、鴻海（2317）也同步遭賣超；反觀玻纖布供應吃緊題材帶動，外資大舉加碼8.8萬張居冠。Yahoo股市 ・ 6 小時前 ・ 7
力積電銅鑼廠以18億美元售予美光，做為後段先進封裝廠，預計Q2完成
【財訊快報／記者李純君報導】產線含括邏輯與記憶體代工的力積電(6770)17日宣布，將旗下銅鑼廠以18億美元出售給美光，而此一交易預計在今年第二季完成，在處分投資收益的挹注下，將會大大美化力積電今年全年財報。而銅鑼廠將成為美光的後段先進封裝廠區。力積電宣布與記憶體大廠美光科技(Micron)，簽署獨家合作意向書(LOI，Letter of Intent)，將銅鑼廠以18億美元現金售予美光。有關此項跨國合作的後續執行，力積電補充，雙方具體合作內容將依據正式契約條款而定。在雙方正式簽約並經相關法規核准以後，這項售廠交易計畫預計將於今年第二季完成。力積電也提到，美光將和力積電建立DRAM先進封裝的長期晶圓代工關係，美光也將協助力積電在新竹P3廠精進現有利基型DRAM製程技術。力積電將藉此強化財務體質，趁全球記憶體景氣翻揚，結合3D晶圓堆疊(WoW)、中介層(Interposer)等先進封裝技術和材料，力積電將轉型躋身AI供應鏈重要環節。力積電董事長黃崇仁表示，這一波AI應用風潮帶動全球DRAM景氣上揚，可迅速擴充產能的銅鑼新廠，順勢成為美光與力積電合作雙贏的支點。出售銅鑼廠除可改善力積電財務財訊快報 ・ 1 天前 ・ 5
好威！欣興去年12月單月獲利年增2770％
IC載板龍頭欣興（3037）應主管機關要求公布自結獲利，在BT載板漲價、高階載板出貨大增、稼動率提高等因素下，欣興去年12月合併營收118.22億元，年增27%，歸屬母公司業主淨利為11.85億元，年增高達2770%，單月每股盈餘0.78元，年增2766%。自由時報 ・ 5 小時前 ・ 1
漲一根跌半根！這電源廠遭大股東處分2.2萬張 八大公股救駕5176萬入袋千張
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股加權指數昨（19）日收31,639.29點，漲230.59點或0.73%。八大公股昨日買超32.37億元，買超前十大個股，包括6檔電子股和4...FTNN新聞網 ・ 12 小時前 ・ 發表留言
美100%關稅大刀揮向記憶體！南亞科觸跌停拉回跌1% 力積電一路攻上漲停板
記憶體族群今（20）日盤中全面重挫，包括南亞科（2408）、旺宏（2337）以及威剛（3260）一度觸及跌停，隨後跌幅快速收斂。力積電（6770）盤中則是出現急拉翻紅，終場收漲停價68.2元，雖被關禁閉，仍爆出19萬1,992張大量，還有1.4萬張買不到。Yahoo股市 ・ 11 小時前 ・ 21
股價洗三溫暖！00919新血「吞2根跌停」翻紅閃燈 友達飆漲停噴46.7萬張大量
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（19）日以31,336.77點開低，盤中翻紅、最高衝至31,827.39點，目前持續維持走揚趨勢，截至中午13點15分，觀...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
9百萬位受益人笑呵呵！43檔台股ETF創新高 這檔ETF衝逾14％
台股氣勢如虹再創新高，連帶台股ETF績效表現也紅通通，統計80檔台股ETF有43檔超過一半檔數收盤價同步創下新高，預估共9,933,837位受益人投資賺錢笑呵呵。進一步觀察這43檔中，今年來表現價量齊揚(日均量萬張以上、績效正報酬)的共有10檔，其中今年來績效以群益半導體收益(00927)上漲14.47%漲幅居冠，成為價量齊揚的台股ETF人氣績效王。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 發表留言
目標價喊72.5元！這記憶體亮燈連3紅噴22% 產品報價「Q1估漲3成」股價續飆
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導受惠於缺貨潮持續不止，記憶體價格不斷上升，相關族群營運全面回溫，令市場強烈看好多家廠商前景，如旺宏（2337）日前就獲...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
力積電銅鑼廠賣美光點火！亮燈鎖死62元還有15萬張買不到 分析師：續抱
力積電（6770）宣布將旗下銅鑼廠以18億美元（約新台幣569億元）出售給美光，激勵今（19）日一開盤即跳空漲停，亮燈鎖死在62元，截至收盤，成交量為2萬3,730張，另外還有逾15萬張買不到；分析師建議，由於目前仍被關禁閉，走勢仍強勁，不建議投資人在此時獲利了結。Yahoo股市 ・ 1 天前 ・ 17
台積電報佳音！高含積這幾檔被點名 這波行情你站對邊了嗎？
台積電最新法說會報佳音，公布2025年第四季財報，受惠AI應用對半導體強勁需求，台積電Q4所有指標均超越財測，其中，單季淨利較同期大幅成長35%，達到新台幣5,057億元，且數字不僅刷新歷史紀錄，更大幅超前市場預期的4,784億元，加上市場最關心的台積電2026年資本支出，公司揭露將高達520億美元到560億美元，主要是因應後續成長需求，數字同樣超出市場期待，由於台積電Q4財報表現相當搶眼，預告台積電一個人的武林行情將再出現，帶動1月台股多頭再添柴火。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 13
【台積電創富1】台積電創造多少富豪？身價破10億元股東2090人
台積電（2330）為台灣創造多少富豪？上周護國神山股價改寫1750元天價紀錄，16日終場收盤在1740元，只有持有600張以上的股東身價就飆破10億元，據集保結算所最新資料顯示，截至16日為止台積電共有2090位身價超過10億元以上的富豪股東，較一年半之前大增528人之多，令人咋舌。Yahoo股市 ・ 1 天前 ・ 26
焦點股》力積電：帶量翻紅 股價超越聯電
晶圓代工廠力積電（6770）上週六宣布與美商美光（Micron）簽署獨家合作意向書（LOI），將12吋的廠銅鑼廠以18億美元現金售予美光，售價交易計劃今年第二季完成，不過，今受記憶體利空消息衝擊，股價開低，以58.5元跌價開出，然在買盤追價，盤中翻紅最高達68元，超越聯電（2303）。自由時報 ・ 8 小時前 ・ 3
台積電台股創高不回頭 法人大砍465億也難擋/可寧衛搶當成交王 記憶體股愈關愈大尾/神山創富地圖擴張 10億股東逾2千人｜Yahoo財經掃描
川普談及下任Fed主席人選、再加上周一休市前的觀望氣氛升溫，美股四大指數漲跌互見，道瓊工業指數下跌0.17%，標普500指數小跌0.06%，那斯達克指數小跌0.06%，惟有費城半導體指數上漲1.15%，改寫歷史收盤新高。盤面資金一邊從部分重量級科技股撤出、一邊轉向相對低估與題材明確族群，記憶體股在AI需求加溫敘事下表現突出，美光大漲大漲7.76%、收362.75美元，創歷史收盤新高，而記憶體專利大廠Rambus Inc.同步勁揚4.77%，帶動費半走強，台積電ADR也上漲0.22%。接下來市場迎向超級財報周，將持續關注網飛、嬌生、英特爾等重量級企業財報釋出的指引。 亞股方面，日股下跌，韓股上漲並再創新高；港股走跌，上證指數小幅收漲，區域盤勢偏分歧。 台股今（19）日延續攻勢，加權指數上漲230.59點、收31,639.29點，再度刷新歷史新高，成交值也放大至8,007.18億元；盤面由台積電(2330)法說行情延燒帶隊，盤中一度衝上1,780元改寫新高，帶動指數同步刷新盤中與收盤紀錄。另外，市場資金也向題材股擴散，記憶體族群多檔買氣升溫；PCB與材料端走勢續強，ABF載板三雄也表現強勢；被動元件、面板族群同樣吸睛，呈現「權值創高＋族群輪動」的多頭結構。Yahoo財經編輯室 ・ 1 天前 ・ 16
記憶體越關越大尾！南亞科等8檔亮燈漲停 分析師：力積電相輔相成
記憶體多檔股票目前仍被關禁閉，但隨著美光再創新高，帶動今（19）日相關族群勁揚，截至上午9時40分，DRAM雙雄華邦電（2344）與南亞科（2408）買盤續熱雙雙亮燈，包括力積電（6770）等共8檔也來到漲停。摩爾投顧分析師林漢偉指出，力積電賣廠題材點火，與記憶體族群相輔相成，建議投資人目前仍可以續抱。Yahoo股市 ・ 1 天前 ・ 1
【Yahoo早盤】台股早盤下跌近300點！分析師林漢偉：不宜抄底飆股
台股今（20）日早盤跳空走低，指數一度下跌近300點，最低下探31,340點。摩爾投顧分析師林漢偉建議，可留意遭錯殺個股，但不宜追逐當日大漲標的，以免在短線高點承受停損壓力。Yahoo股市 ・ 11 小時前 ・ 6
國巨強漲半根逼300元大關！分析師續看多曝「這樣買」
被動元件龍頭國巨（2327）今（19）日股價再度拉起漲勢，盤中一度觸及297.5元，漲幅高達5.1%。資深證券分析師謝明哲指出，雖然國巨股價逼近300元持續創高，然就趨勢來說應該還有空間，可沿著10日均線操作。Yahoo股市 ・ 1 天前 ・ 3
美光收購銅鑼廠點火！力積電跳空漲停、這「工具機大廠」挑戰7連漲 開盤36檔亮紅燈
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（19）日以31,336.77點開低，截至上午9點30分暫報31,476.42點，漲67.72點或0.22%，開盤有36檔個股亮出紅燈，...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
低軌衛星續燙衝雲端！啟碁連2日亮燈領漲、3檔同步攻頂 群創出關前夕「遭大股東賣股」重摔
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（20）日以31,584.34點開低震盪，盤中由黑翻紅，截至上午11點20分，維持上漲態勢，近期熱度爆棚的低軌衛星概...FTNN新聞網 ・ 9 小時前 ・ 發表留言
熱門股／美光買力積電廠房 記憶體5強新報告曝
摩根士丹利在最新的「大中華半導體」產業報告中指出，目前並無理由對舊世代記憶體（Legacy Memory）的市況轉向悲觀。受惠於主要記憶體廠商將產能大幅挪移至高頻寬記憶體（HBM），預期舊世代產品的供需缺口將進一步擴張。基於此趨勢，大摩宣布全面上調五家相關台灣半導體廠的目標價，包括華邦電（2344）、南亞科（2408）、旺宏（2337）、愛普*（6531）以及力積電（6770），並同步重申「優於大盤」的投資評等。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4