高雄一家銀樓，打造了一條「全台最粗黃金項鍊」，80兩重、市值超過1300萬！在屏東賣生煎包的買家，去年花800萬購入，一年時間就增值500萬，坦言這一條項鍊有3公斤重，戴太久還會噁心想吐。

一年增值500萬！全台最粗黃金項鍊破1300萬，買家曝心聲。（圖／店家提供）

銀樓老闆江先生表示，這條黃金項鍊的清潔方式是使用火烤，主要目的是去除表面的油垢和雜質。即使溫度高達500至600度，真金也不怕火煉。江先生解釋，80兩相當於現在的3公斤，由於金價從去年的1錢1萬元上漲到現在的1萬6千多元，這條項鍊已經增值了快五六百萬元。

這位購買黃金項鍊的張先生不僅在屏東經營生煎包生意，同時還經營貓舍和艾草蚊香事業。江先生形容他是一位生活簡單的老闆，興趣是收藏黃金和改裝GTR跑車。在社群媒體上，張先生常分享炫酷跑車的照片，展現他對高級汽車的熱愛。

張先生表示，金鍊子實在太重了，戴太久會噁心想吐，很不舒服。（圖／TVBS）

對於這條價值連城的黃金項鍊，張先生表示購買時並沒有太在意價格。然而，他坦言這條項鍊戴起來相當不舒服，「吃東西會想吐，那戴不久，那東西戴不久，因為壓在脖子脊椎上，腦神經、腦幹上會受不了。」這種感覺就像在脖子上進行重訓一般。

銀樓內最重的金項鍊約為1公斤，需要5至6條這樣的項鍊才能相當於張先生所擁有的這條3公斤重項鍊。儘管擁有如此珍貴的收藏，張先生為人低調謙虛，這也是為何許多人對他的背景充滿好奇。

