年增1成6 工業生產指數 15年來最佳表現

靠著AI熱絡，民國114年工業生產指數年增幅超過1成6，創下15年來最好成長表現。（本報資料照片）

美國對等關稅上路首年，台灣被課20％稅率且有疊加，衝擊傳統產業。但靠著AI熱絡，昨（23日）出爐的民國114年工業生產指數，年增幅超過1成6，仍創下15年來最好成長表現。經濟部統計處看好，隨著關稅談判底定，我稅率與競爭國相仿，傳產今年表現可望回升。

工業生產等於就是製造業生產，權重占95％，其指數反映廠商產能狀況。統計處先發布去年12月工業生產，年增21.6％，好成績帶動全年指數來到112高點，較前一年更成長16.7％。

增幅看似未衝到2成，卻已是自99年成長2成7後，15年來最好表現。113年是增1成1，再前兩年遇到終端消費需求疲軟，更都是衰退。統計處副處長陳玉芳直言：「就是受惠這兩年AI熱」。

製造業六大行業，是三紅兩黑，紅的都是科技業，或至少跟AI有關的傳產業。「電子零組件業」與「電腦電子產品及光學製品」兩類最強，各成長25％、56％。傳產的「機械設備業」也多5％，主要受惠電子零組件業擴充產能，帶動半導體、印刷電路板等生產設備及零組件增產。反之「基本金屬業」、「化學材料及肥料業」、「汽車零件業」都還是負成長。

整體工業生產仍呈「科技熱、傳產冷」兩極狀況，陳玉芳說傳統產業確實有受關稅影響，廠商投資與生產都有減少，不過大環境跟終端需求疲軟，大陸產能過剩有關。

隨著台美關稅拍板，傳產爭取到與競爭國日韓相同稅率，陳玉芳看好今年傳統產業表現，沒意外可望回升，搭配AI浪潮持續，115年工業生產仍可繳出好成績。只是她也提醒隱憂，像是中國內捲（內耗競爭）能否緩解，還有待觀察。