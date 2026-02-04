年夜飯佛跳牆、炸年糕全是地雷！醫曝：深夜進食最傷身

農曆新年將至，台東馬偕醫院提醒民眾，年節期間高油、高糖、高熱量飲食及不規律用餐，容易誘發代謝症候群。這不僅是體重增加問題，更是心血管健康的重要防線。

年節期間高油、高糖、高熱量飲食及不規律用餐，容易誘發代謝症候群。（圖／Photo AC）

代謝症候群是一系列心血管代謝風險因子的集合體。根據衛生福利部公告，診斷標準包含五項指標:男性腰圍超過90公分或女性超過80公分、收縮壓≥130mmHg及舒張壓≥85mmHg、空腹血糖值≥100mg/dL、三酸甘油酯≥150mg/dL，以及男性高密度脂蛋白膽固醇<40mg/dL或女性<50mg/dL。五項指標中任三項達標準時，即可診斷為代謝症候群。

年節飲食陷阱主要有三種。首先是不規律用餐，深夜進食會干擾人體的葡萄糖耐受性，不吃早餐則與體重超重、胰島素阻抗惡化有關。其次是年菜熱量陷阱，佛跳牆、蹄膀、炸年糕等紅燒、油炸、勾芡料理，以及年糕、發糕、花生糖等甜點，容易造成餐後血糖劇烈波動，過剩能量轉化為內臟脂肪。第三是高鈉低纖飲食，香腸、臘肉等加工肉品與重口味菜餚含高鈉，容易導致水分滯留與血壓上升。

年糕、發糕、花生糖等甜點，容易造成餐後血糖劇烈波動，過剩能量轉化為內臟脂肪。（示意圖／Pixabay）

台東馬偕醫院建議採取四大飲食策略。維持規律三餐，即使預期晚上有聚餐，白天仍應定時定量進食。調整用餐時間，將最豐盛的大餐安排在午餐或較早的晚餐時段，避免深夜進食。

效法地中海飲食，使用橄欖油、芥花油等優質油脂，選擇雞肉、鱸魚、白蝦、蛤蠣、豆腐等優質蛋白取代加工肉品，以天然辛香料如蔥、薑、蒜、檸檬取代過多調味料，點心則選用適量堅果、水果或優格取代高糖零食。增加膳食纖維，每餐增加色彩繽紛的蔬菜，善用紅藜、樹豆、南瓜、山藥等全榖、豆類及根莖類代替高油糯米製品。

建議肉類以白斬雞去皮、滷牛腱取代紅燒五花肉、香腸。（示意圖／Pixabay）

醫院提供年菜替代建議，肉類以白斬雞去皮、滷牛腱取代紅燒五花肉、香腸；海鮮選擇清蒸魚、燙蝦、蛤蠣取代炸蝦、糖醋魚；主食改用五穀飯、糙米飯、烤地瓜取代油飯、糯米年糕；蔬菜以川燙加少許油拌、清炒、涼拌取代勾芡、過油快炒；湯品選擇紅棗山藥雞湯清湯、蔬菜湯取代佛跳牆、濃湯；飲品以無糖茶取代含糖飲料、酒精。

