年夜飯免下廚！ 量販搶「60億商機」推五星、米其林年菜

距離農曆春節只剩下一個月，過年和家人吃團圓飯，很多小家庭嫌麻煩懶得開火，各大量販店鎖定外帶年菜，只要回家加熱就能品嘗，各大賣場無論是攜手五星級飯店，或主打高CP值的經典年菜組合，要搶攻一年一度的春節商機。

湯頭下有豬腳、有白菜，料多豐盛，熱騰騰佛跳牆端上桌，年味瞬間到位，還有這盤鋪滿櫻花蝦的米糕，兩樣菜加起來免千元就能吃到，農曆新年腳步逼近，賣場年菜季也開跑。

民眾：「過年要吃米糕吧，然後佛跳牆吧，然後刈包、水餃那一類的吧。」

搶攻一年一度的年菜商機，各通路火力全開，無論是五星級飯店頂級套組，再到傳統料理，外帶年菜成為趨勢，消費者們輕鬆入手回家復熱，滿足家庭團聚需求。

民眾：「火鍋類的吧就簡單啊，放進去就可以吃了，就叫來直接外帶外送就好。」

像是家樂福主打高CP值的經典組合，超過200種選擇，今年還攜手老協珍推出限量聯名的寶可夢、三麗鷗佛跳牆，美聯社則有十全十美套餐，至於愛買量販也有現做「鐵板燒年菜」，吃的到雞湯、鮑魚，還有清蒸石斑。

民眾：「魚啊，反正過年就人家講的雞嘛魚嘛，大概就是這些，直接訂啊比較快，家裡煮的話，因為媽媽年紀也到了，就比較少煮啦，以前都是自己煮啦。」

畢竟面對長達9天的春節假期，年節將近，餐廳訂不到位，加上現代人不想花時間備料下廚，外帶年菜成了小家庭首選，各大賣場紛紛出招，主打省時、方便、一次上桌，讓顧客好好迎接團圓盛宴。

