年夜飯吃辦桌大菜只要熱炒價！嘉義「桃城古味」新年端出超高CP值的櫻花蝦米糕、干貝佛跳牆

嘉義「桃城古味餐廳」的春節年菜主打辦桌手路與實在分量，以干貝櫻花蝦米糕、干貝佛跳牆與金線蓮皇帝雞撐起圍爐基本盤，讓傳統年味不鋪張也能吃得豐盛。

在嘉義吃團圓飯，「桃城古味餐廳」是個很難被忽略的名字，這間原本位於觀光魚市場，如今落腳後火車站附近的老字號，外表是再熟悉不過的傳統合菜餐廳，卻一路做到在地人心中的「CP值傳奇」，因為餐廳將辦桌等級的大菜，用熱炒店的價格端上桌，尤其每逢過年，更是許多家庭圍爐的指定選項。

桃城古味餐廳由主廚孫倉欽（阿欽師）掌勺，他本身就是以外燴、辦桌起家的總鋪師，早年承接大型宴席，對火候、節奏與份量拿捏極為熟稔。轉為實體店面經營後，他做的不是把菜變簡單，而是將原本要10人一桌的宴席料理，濃縮成讓小家庭也能輕鬆點得到、吃得起的菜色。

「桃城古味」的外觀是傳統合菜餐廳，卻以辦桌等級、熱炒價格聞名。

桃城古味採傳統油飯做法的「干貝櫻花蝦米糕」，已成為嘉義人口耳相傳的人氣彌月伴手禮。（6,000元／10人桌菜，單點350元／份）

招牌菜「干貝櫻花蝦米糕」以油飯做法，將阿根廷魷魚、乾蝦仁、紅蔥頭與香菇爆香拌炒入味，讓糯米粒粒分明且香氣厚實。「干貝佛跳牆」以文火燉出濃郁膠質，吃得到滿滿芋頭、排骨、蹄筋、豬肚與栗子等好料，是外帶年菜的熱門首選。代表「起家」的「金線蓮皇帝雞」，湯頭醇厚、膠質豐富，喝起來還有淡雅中藥甘甜與香氣。

象徵福壽雙全的「干貝佛跳牆」用料豐富實在，是桃城古味熱門的單點年菜。（6,000元／10人桌菜，單點550元／份）

「金線蓮皇帝雞」以老母雞慢燉出醇厚湯頭，喝起來帶著淡雅中藥香。（6,000元／10人桌菜，單點500元／份）

除了年菜三本柱，桃城古味也保留許多辦桌手路菜的精華，像是為了挑戰嘉義經典，他研發加入花椒的「砂鍋大鰱魚」，在濃郁沙茶中多了一絲神祕的微麻感。以豬腰內肉製作的「醬燒菲力豬」，肉質細嫩，搭配店內自熬醬汁，鹹甜平衡，超級下飯；「鹽酥喜相逢」特別挑選魚蛋飽滿的大尾魚隻，炸得酥脆卻不乾柴，是許多客人的下酒菜首選。

「醬燒菲力豬」（前，250元／份）選用豬腰內肉製作，肉質細嫩不乾柴，搭配店內自熬醬汁，鹹甜平衡；「鹽酥喜相逢」（右後，150元／份）挑選魚蛋飽滿的大尾魚隻，高溫油炸後外酥內嫩、是不少熟客必點的下酒菜。

「砂鍋大鰱魚」以沙茶為底，加入花椒提香，是向嘉義老味道致敬也勇於變化的招牌菜。（600元／份）

從外燴宴席到日常餐桌，桃城古味沒有讓辦桌文化消失，而是用更親近的方式保留這種越來越少見的聚餐菜式。

「紅燒魚翅羹」延續辦桌宴席的濃郁路線，湯頭酸香厚實，象徵年節的富足與圓滿。（6,000元／10人桌菜，單點550元／份）

女婿阿邦分享岳父阿欽師將以往大型宴會才能吃到的辦桌菜，變成小家庭也能輕鬆品嘗的日常佳餚。

桃城古味

地址：嘉義市西區忠孝路121號

電話：05-232-5209

營業時間：11：00～14：00、17：00～22：00，週二、三公休。

刷卡：不可。不收服務費。

備註：預約年菜至2月6日止，正常菜單供應至2月10日，2月13至15日冷凍年菜訂購取餐；除夕、初二、初五全天及初一晚上僅提供外帶，初一中午、初三、初四全天提供內用及外帶。

