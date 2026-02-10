年夜飯好澎湃，東坡肉、佛跳牆...這道必吃年菜竟超過4000大卡！13道年菜熱量排行榜
過年圍爐、走春拜年，餐桌上總是擺滿一道道象徵團圓與祝福的年菜，從蹄膀、佛跳牆到米糕、甜點，樣樣都讓人食指大動。然而，短短幾天年假過後，體態卻悄悄多了一圈，年後還得辛苦還債。
許多人擔心過年吃太膨湃容易發胖，高敏敏營養師指出，關鍵不在於「能不能吃」，而是是否掌握正確份量、懂得聰明搭配。年菜熱量有多少？怎麼吃才不會年後暴肥？
年夜飯熱量有多驚人？13道年菜熱量排行榜
許多傳統年菜因為油脂、糖分或澱粉含量高，熱量往往超出想像。高敏敏營養師以下介紹常見年夜飯菜色的熱量概況（以整道料理估算）：
筍絲蹄膀（約1500克）：約 4100 大卡
臘味米糕、油飯（約1000克）：約 2600 大卡
紅燒獅子頭（8顆）：約 2500 大卡
佛跳牆（約2480克）：約 2500 大卡
東坡肉（約550克）：約2400 大卡
燉全雞湯（約2500克）：約 1600 大卡
八寶芋泥（約650克）：約 1100 大卡
港式蘿蔔糕（一整條）：約 1000 大卡
烏魚子（一片200g） 800kcal
干貝海鮮蔬菜湯（1200g） 818kcal
清蒸魚（600g） 768kcal
黃金炸蝦球（10顆300g） 729kcal
藥膳醉蝦（約15尾500g） 510kcal
相較之下，清蒸魚、干貝海鮮蔬菜湯或藥膳醉蝦等料理，熱量相對較低，也更適合多夾幾口。
高敏敏營養師提醒，真正容易讓人發胖的不是某一道菜，而是「每一道都吃很多」。因此，學會控制份量，才是避免年後體重失守的關鍵。
延伸閱讀：新年到！吃豬腳添福壽、吃腿庫補財庫...12種「過年必吃食物」寓意&由來一次搞懂
吃年菜怕胖？營養師教你：記住份量口訣
想要開心吃年菜又不怕胖？關鍵就再「掌握份量」。高敏敏營養師說，只要學會聰明搭配，每一道都能吃得均衡又滿足。
全穀雜糧類：8分滿碗剛剛好
米糕、油飯、八寶芋泥等，往往同時含有大量澱粉、油脂與糖分，容易一口接一口吃過量。建議主食類裝到碗的8分滿即可，並可多選擇糙米、大麥、南瓜、山藥、芋頭或紅豆等未精製雜糧，增加膳食纖維與飽足感。
豆魚蛋肉類：1個手掌大小
蹄膀、東坡肉、香腸雖然美味，但屬於高脂肪肉類，建議淺嚐即可。想補充蛋白質時，可優先選擇魚類、鮮蝦、花枝、雞肉、豬里肌或雞胸肉等較清爽的選項，每餐約一個手掌大小最剛好。
蔬菜類：1.5個拳頭
年菜桌上若有火鍋菜、青菜、菇類或芥菜，記得多夾一點。蔬菜富含膳食纖維與植化素，有助腸道蠕動、減少油膩感，建議每餐至1.5個拳頭份量，讓餐盤顏色更豐富、營養也更均衡。
餐後水果：1個拳頭
牛軋糖、餅乾、糖果看似小巧，卻是隱藏版的高熱量來源。餐後不妨以當季新鮮水果取代，如橘子、蘋果、草莓或芭樂，約一個拳頭大小即可，同時補充維生素與抗氧化營養素。
過年喝什麼比較沒負擔？無糖飲料、少量酒精
飲料選無糖，避開熱量陷阱
過年聚會時，含糖飲料、汽水容易一杯接一杯，不知不覺攝取過多糖分。建議以無糖茶、水、氣泡水為主，也可選擇鮮奶、無糖豆漿或優酪乳，兼顧營養與解膩效果。
酒精攝取要節制
小酌助興無妨，但仍需注意份量。一般建議：
男性每日不超過2份酒精
女性每日不超過1份酒精
並避免空腹飲酒，才能降低對腸胃與肝臟的負擔。
營養師提醒：慢慢吃，比少吃更重要
過年期間最重要的是與家人團聚的幸福感，而不是計較每一口熱量。高敏敏營養師建議，吃年菜時可放慢速度、細細品嚐，讓大腦有時間接收到飽足訊號，自然就不會吃過量。只要掌握「份量控制＋均衡飲食」兩大原則，就能開心過年，也不必為年後體重煩惱。
延伸閱讀：年節大吃大喝，小心加重腸胃負擔！中醫教正念飲食：吃飯前先做1件事，預防暴飲暴食
資料來源：高敏敏營養師
責任編輯：曾耀儀
核稿編輯：陳宛欣
