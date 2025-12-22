年夜飯怎麼選？3,000元高CP值外帶vs.米其林級年菜，媽媽算盤有解

「金色三麥」推3,000元有找的外帶年菜組，「國聯大飯店」的奢華版則能吃到宮廷名菜。（金色三麥供圖）

年夜飯要吃得澎湃，又想精打細算省荷包，還是想犒賞全家，直接升級飯店等級？迎接馬年，「金色三麥」推出3,000元有找的高CP值外帶年菜，想大啖米其林級的奢華年菜，則可以考慮「國聯大飯店」的費工手路菜，居然能嘗到清朝宮廷名菜「八寶葫蘆鴨」。

金色三麥今年主打實惠與分量感，推出A、B兩款外帶年菜套餐，皆為6道菜，約4到6人份，價格2,999 元，對想省時、省力又要吃得有儀式感的媽媽來說，相當友善。

「金色三麥」的外帶年菜 A 套餐從青花筍到金湯鍋，層層堆疊新春風味，輕鬆加熱即可在家打造儀式感滿滿的年夜飯。（2,999元／套，金色三麥供圖）

菜色從清爽到濃郁一次備齊，像A套餐裡的「金來棗開運肋排」，用酸甜金棗醬汁包裹軟嫩肋排，是全家大小都討喜的主菜。「海陸鮮爆金湯鍋」則集結伊比利豬、鮮蝦、蛤蜊與花枝，湯頭金黃溫潤，年夜飯開鍋就很有氣勢。

「金色三麥」的外帶年菜 B 套餐融合沙拉、啤酒蝦、烤肋排、海鮮燉飯與酸白菜鍋的暖心組合，呈現最家常、最適合全家共享的熱鬧年味。（2,999元／套，金色三麥供圖）

B套餐則包含「大窯大擺烤肋排」「現釀啤酒蝦」與「經典酸白菜鍋」，走的是更家常、保守不失分的安全牌路線，簡單加熱就能上桌，對忙碌媽媽來說格外加分。

「國聯大飯店」的外帶年菜可以吃到吉祥如意八味拼盤、珍品花膠罈燒八寶盅、蟹粉上湯焗龍蝦、古法蔭油鮑魚東坡肉附荷葉夾、火烔菜膽燉土雞、黃金賜福百花糕等菜色。（1,3800元／套，國聯大飯店供圖）

如果預算拉高一點，想把年夜飯直接升級成「飯店級」，那麼國聯大飯店今年的年菜就走的是另一個檔次。由榮獲《臺灣米其林指南2025》入選餐廳的「北馥樓」領軍，外帶6人份整桌年菜13,800元，主打費工手路菜與頂級食材。

「國聯大飯店」外帶年菜中，象徵福祿圓滿的「八寶葫蘆鴨」，是從清代開始，宮廷御膳中的經典名菜，製作費時費工，是道極受歡迎的年節功夫菜。（1,3800元套餐菜色，國聯大飯店供圖）

其中最吸睛的，莫過於清代宮廷名菜「八寶葫蘆鴨」，以高難度去骨技法，將八寶餡料完整封存在鴨身中，象徵福祿圓滿。還有升級版「古法蔭油鮑魚東坡肉」「蟹粉上湯焗龍蝦」等，都是平時難在家裡端出的重量級角色。讓家庭主婦的年菜算盤，有了更彈性的選擇。

Info

金色三麥

年菜訂購專線：0800-090-000（客服）／02-7716-5888（訂位專線）

備註：可加入官方LINE或電話訂購年菜組合，部分門市可指定取貨。

國聯大飯店

地址：台北市大安區光復南路200號

年菜訂購專線：02-2773-1515 #160、0972-779-606

備註：提供6人份年菜外帶整桌、單品外帶及伴手禮，也有除夕圍爐宴席與春節團圓宴席方案。



