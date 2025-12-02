年夜飯爭香 王品5千元年菜「1招免費吃」 瓦城紅包禮寵早鳥

王品集團「御品豐饌開運宴」約10人份，能吃到烏參佛跳牆、龍蝦粉絲煲等大菜，原價9999元、早鳥價7499元。（王品集團提供／朱世凱台北傳真）

農曆新年倒數，餐飲集團年菜套組爭相出籠，業者觀察，今年假期長達9天，探親團聚需求高漲，因此瞄準不同家庭打造大中小套組，另因小家庭趨勢明顯，火鍋套組方便快速亦成為熱門選項，可單點的彈性年菜同樣吃香，今年業績有望增加20％。

王品集團今年推4人、6人及8人年菜組合，並新增蒜蓉龍蝦、鮑魚海味佛跳牆等經典辦桌料理，4大冷凍年菜套組預購價最低2899元起，4人小家庭推薦可選「五品福饌好年宴」，菜色囊括元氣人參燉雞湯、 東港櫻花蝦米糕、鮮蠔醬汁金目鱸魚、醬煨紅燒獅子頭及頂級桃木燻鴨胸；此外，集團也推「青花驕麻辣鍋套組」，除了品味得到椒香湯底，更有不少門店招牌菜可嘗，即日起至明年2月8日開放預購，早鳥優惠價最高現省2500元、再送北港武德宮過爐開運錢母，加入「王品瘋美食購物網」官方LINE帳號玩遊戲，還有機會免費帶走價值逾5000元的年菜。

廣告 廣告

饗食天堂推出9品「開運迎春御饗」，6888元。（饗賓集團提供／朱世凱台北傳真）

饗賓集團旗下5大品牌推外帶年菜，涵蓋台式、川味、泰式三大料理，年菜售價自5188元至7288元不等，像是饗食天堂推出「開運迎春御饗」，擁有集結5款海陸珍味的珍饌極鮮五福海味、肥美紅蟳入料的富貴迎春紅蟳米糕等；為順應小家庭需求，果然匯開賣單品年菜，包括御品猴菇佛跳牆、金芋滿堂猴頭菇等；另開飯川食堂推出需提前預約的好料，像是適合冬季暖胃的醇香黑蒜土雞鍋等。

瓦城推4至5人小團圓套餐4599元及6至7人團聚餐6599元，一次集結經典泰式料理。（瓦城泰統集團／朱世凱台北傳真）

瓦城泰統集團旗下5大品牌推4至7人共享的外帶年菜套餐，其中瓦城、非常泰及LA VERY THAI的泰式年菜再次延續酸辣鮮明魅力，打造4至5人小團圓套餐4599元及6至7人團聚餐6599元，套餐內包綠咖哩椰汁雞、辣炒牛肉等經典菜色；時時香則走家常美味，囊括福運鮮蝦捲、吉時迎香興年魚等限定料理；現在用wa10 App下單，即可獲得總價值超過千元的「新春紅包禮」，包含388元餐廳饗宴回店禮3張、288元美式歡聚回店禮1張及100元泰系美味回店禮2張。

更多中時新聞網報導

八堵抽水站遭汙染 謝國樑促淨水設備升級

73歲楊烈巡演唱進日本 積極練體力

3客誤喝清潔液 春水堂停業送辦